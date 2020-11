Alamannen-Fund: Wie viel Geschichte eine Leiche zu erzählen hat

In Balgheim ist am Freitag ein Baumsarg aus dem 6. Jahrhundert im Block geborgen und zur weiteren Untersuchung nach Ludwigsburg geschickt worden. (Wir haben berichtet.) Unser Redaktionsmitglied Frank Czilwa hat mit Andreas Haasis-Berner, dem zuständigen Archäologen im Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, darüber gesprochen, warum das Grab so einsam, ohne umgebenden Friedhof, da liegt, und wie es mit den Funden nun weitergeht.

Herr Haasis-Berner, es gab ja bereits eine erste dendrochronologische Untersuchung des äußeren Brettersargs. Was hat diese Datierung ergeben?

Die Untersuchung hat das Jahr 544 ergeben, plus minus zehn Jahre. Die plus minus zehn Jahre kommen daher, dass es sich um Eichenholz handelt, das außen eine weiche Schicht hat, das sogenannte Splintholz, das bei der Verarbeitung entfernt wird beziehungsweise schneller vermodert und etwa einen Zeitraum von zehn Jahren umfasst. Aber es ist trotzdem sehr exakt.

Kann man zu dem Zeitraum noch von Alamannen sprechen?

Ja, das mit den Alamannen ist so eine schwierige Sache. Die Forschung rückt mittlerweile davon ab, diese Menschen als Alamannen zu bezeichnen, weil das ja eine Fremdbezeichnung ist aus dem späten dritten Jahrhundert. Da haben die Römer alle die Leute, die jenseits des Limes wohnten, als „Alamannen“ bezeichnet, also als all das Volk, was da so hinter dem Zaun rumhüpft. Und dann erst in der späten Merowingerzeit [vom fünften Jahrhundert bis 750 n.Chr.] wurde es als Regionalbegriff verwendet, „Rex Alemanorum“ und so weiter. Aber eine richtige Eigenzeichnung war das nie. Da ist wohl keiner rumgelaufen, weder um 500 noch um 600 noch um 700, und hat gesagt: Ich bin ein Alamanne. Das ist erst im 19. Jahrhundert passiert.

Ungewöhnlich ist ja, dass – zumindest bis jetzt – nur dieses eine Grab gefunden wurde. Normal um diese Zeit sind ja ganze Friedhöfe.

Ja, das ist richtig. Das Übliche sind sogenannte Reihengräber-Friedhöfe: also die Verstorbenen von einem Gehöft, so zehn, zwölf Leute, die mehr oder weniger in einer Reihe bestattet wurden. Das ist in diesem Fall eindeutig nicht der Fall. Man hat ja engmaschig sondiert, und das ist auf dem ganzen Areal tatsächlich die einzige Bestattung, die angetroffen werden konnte. Das ist merkwürdig, gibt’s aber auch immer mal wieder.

Ich kenne hier aus Freiburg einen Vergleichsfall. Da gibt es ja diese große Latène-zeitliche Befestigungsanlage Tarodunum mit einer riesigen Wallgraben-Anlage. Und genau im Tor hat man vor vielen, vielen Jahren ein einzelnes merowingerzeitliches Grab gefunden. Also an einer topografisch herausragenden Stelle. Und so etwas kann ich mir in Balgheim auch vorstellen.

Wenn man auf die südliche Seite des Tales geht und nach Norden guckt, dann sieht man eben diese Wiese oder heutige Wiese, auf der sich das Grab befand, und darüber den Dreifaltigkeitsberg. Und der Dreifaltigkeitsberg ist natürlich ein herausragender Ort; auch wenn wir in der Zeit um 600 archäologisch nichts haben. Aber der ist zum einen topographisch einfach markant; und wir kennen vorgeschichtliche Befestigungsanlagen. Deshalb würde es mich nicht wundern, wenn er auch im 6. Jahrhundert eine bestimmte Rolle gespielt hat für die räumliche Wahrnehmung.

Bereits im Herbst 2019 hatten im Zuge der Planungen für das Neubaugebiet Dollenäcker am Ortsrand von Balgheim Son-dagegrabungen stattgefunden. Hierbei waren die Archäologen auf den hölzernen Sarg gestoßen, der dann Ende Oktober dieses Jahres im Block geborgen wurde. (Foto: Inga Willmes)

Das ist das eine. Und das andere: Wir wissen nicht, wie die Fläche damals gestaltet war, wie der Platz aussah. Kann ja sein, dass da eine tausendjährige Linde oder Eiche stand. Einer ist verstorben, vielleicht auf der Durchreise, und ist dann da bestattet worden. Oder einer hat gesagt: Ich möchte da bestattet werden, abseits vom Reihengräberfriedhof. Auch denkbar.

Wie geht es denn jetzt mit dem Sarg weiter in Ludwigsburg?

Der ist jetzt in klimatisch gesicherten Verhältnissen eingelagert worden und soll, sobald die Zeitkapazitäten da sind, untersucht werden. Es ist natürlich nicht so, dass man den jetzt eine Woche untersucht und dann wieder vier Wochen liegen lässt und dann wieder dran geht; sondern, das sollte schon zügig gemacht werden. Das ist relativ kniffelig. Weil es da ja auch um die Holzerhaltung geht. Wenn dann weitere Hölzer kommen, muss das gleich konservatorisch gesichert werden. Und es können ja auch noch Textilreste drin sein oder Mikroreste, irgendwelche Federn oder Daunen oder was auch immer. Und das ist sehr aufwändig. Da habe ich von der Restauratorin in Ludwigsburg noch kein festes Datum.

Von welchem Zeitraum sprechen wir denn da: Wochen? Jahre?

Vor drei Wochen wurde bei der Heuneburg ein 84 Tonnen schwerer Block mit einer großen, eisenzeitlichen Grabkammer geborgen. Die bindet jetzt die verfügbaren Kapazitäten. Ich gehe davon aus, dass die Untersuchung und Restaurierung des Grabes von Balgheim erst im Frühjahr 2022 beginnt.

Welche Funde oder Grabbeigaben sind denn da eventuell zu erwarten? Der Erhaltungszustand scheint ja ganz gut zu sein, aufgrund des umgebenden Erdreichs.

Wenn Sie mal auf Wikipedia auf die Seite „Gräberfeld von Oberflacht“ gehen, gibt es da einen sehr guten Überblick zu den merowingerzeitlichen Funden. Und das ist gewissermaßen die Blaupause für das, was man in Balgheim erwarten kann.

Nur, dass die konservatorischen Fähigkeiten heute besser sind als damals, als man in Seitingen-Oberflacht gegraben hat ...

Ja, genau. Also erwartet werden kann alles, was man so an Tischgeschirr hat, Kerzenleuchter, vielleicht auch irgendwelche Holzschemel, irgendwelche Möbel, die in diesen dann doch kleinen Baumsarg reinpassen. Vor 20 Jahren wurde in Trossingen auch ein Baumsarg geborgen, Grab 58. Da kam dann sogar eine Leier raus mit einer ganz aufwändig verzierten Oberfläche. Sowas ist denkbar. Also, das wäre jetzt ein Sechser im Lotto, wenn nochmal so was Tolles rauskommt.

Es könnte ja auch ein Frauengrab sein. Was auch nicht schlecht wäre.

Es kann auch einfach nur sein, dass Pfeile und Bogen dabei sind, ein Lanzenschaft oder die Lederscheide von einer Spatha [einem Schwert]. Aber da fantasiere ich jetzt rum. Es könnte ja auch ein Frauengrab sein. Was auch nicht schlecht wäre. Top ist es dann natürlich auch, wenn man Textilerhaltung hat. Auch wenn es nur kleine Stücke sind, bekommt man Hinweise drauf, welche Textilien die hatten. Also, ob das jetzt Leinengewebe war, oder ob man da schon Baumwolle importiert hat oder Seide. Also so was ist auch denkbar. Und mit einer sorgfältigen restauratorischen Begleitung müsste man das eigentlich rauskriegen.