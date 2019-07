Aktiven-Blitz-Turnier startet am Abend

() - Die Begeisterung für den Fußball hat am Wochenende auf dem Dürbheimer Sportgelände im Vordergrund gestanden. Denn beim 41. Dürbheimer Fußball-Laienturnier ging es hoch her. Und wer nicht selbst spielen wollte, der hatte beim breitgefächerten Rahmenprogramm seinen Spaß.

Am Freitagabend ging es los mit dem Elfmeterturnier. Insgesamt hatten sich für diesen Wettbewerb 36 Mannschaften gemeldet. Es waren viele Damen- und Jugendmannschaften darunter. Sieger des Wettbewerbes waren die Herrenmannschaft „One to M.A.N.Z.genug“. Einen achtbaren vierten Platz belegte die Damenmannschaft „Crazy Girls“. Nach dem Wettbewerb stieg in der lauen Sommernacht eine Party, welche von der Rockband White Eagle befeuert wurde.

Am Samstagnachmittag begannen die Turnierspiele. Die Mannschaften hatten Namen wie zum Beispiel „Team laufen lassen“, „FC Humptata“, „Hansa RostCock 69“, „Lattenkreuzpfosten“, „Lazio Koma“ oder „Ajax Dauerstramm“. Mit 21 gemeldeten Mannschaften lagen die Anmeldezahlen nur knapp unter denen vom Rekordjahr 2013. Damals waren 23 Mannschaften angetreten.

Die Traktorfreunde unterm Berg, alles Liebhaber alter Landmaschinen und Traktoren aus Dürbheim und Umgebung, stellten ihre Oldtimer zur Schau. Am späterer Nachmittag folgte das Einlagespiel der Jugend des SV Dürbheim. Am Abend sorgte Thomas Stahl aus Denkingen für musikalische Unterhaltung im Festzelt. Er spielte Hits aus den 80-ern auf seiner Gitarre.

Am Sonntagmorgen wurden die Turnierspiele fortgesetzt. Zum Frühschoppen spielte die Musikkapelle Dürbheim unter der Leitung von Leo Mattes mit schmissigen Liedern auf.

Nach dem Mittagessen standen die Kinder im Mittelpunkt. An zehn Stationen galt es Geschicklichkeit und Schnelligkeit unter Beweis zu stellen.

Am Elfmeterturnier belegten sie den vierten Platz und am späten Sonntagnachmittag zeigten die jungen Damen der Gruppe „Crazy Girls“ und die Gruppe „Stardust“, was sie choreografisch mit ihrem Tanzauftritt drauf haben.

Am Abend fand dann das Finale um den Dorfmeistertitel statt.

Am Montag setzt das Fest zum Endspurt an. Ab 16 Uhr beginnt das Handwerker-Vesper“ mit dem Rentnerhock. Ab 18 Uhr findet das Aktiven-Blitz-Turnier statt. Es wird die Mannschaft des SV Böttingen gegen SV Gosheim spielen. Um 18.45 Uhr spielt SGM Dürbheim/Mahlstetten gegen SV Kreenheinstetten. Die Spielzeit beträgt einmal 45 Minuten. Nach dem Turnierende erfolgt sogleich die Siegerehrung.