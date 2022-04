Aktionstag bringt Menschen zusammen

Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie gab es am 1. April wieder eine größere Veranstaltung in der Gemeindebücherei. Zum Aktionstag am Freitag kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Unterstützt wurde auch das Benefiz-Projekt der Gemeinschaftsschule für Priluki in der Ukraine.

Die Bücherei als Ort der Begegnung und des Austauschs – über viele Monate war dies nicht möglich. Veranstaltungen fielen aus, die Sitzecken waren abgesperrt. Umso größer war nun die Resonanz, als die Bücherei zum Aktionstag einlud.

Auf beiden Stockwerken gab es Angebote, die von den Gästen auch gerne angenommen wurden. Ein großer Erfolg waren die Spieletische im Erdgeschoss: Hier konnten kleine wie große Spielernaturen den reichhaltigen Spielebestand der Bücherei ausgiebig testen. An verschiedenen Bastelstationen im Obergeschoss wurde unter sachkundiger Anleitung Osterdeko gebastelt, und beim Bücherflohmarkt konnten die Gäste ihren privaten Bücherbestand aufstocken. Der Trossinger Weltladen verkaufte fair gehandelte Lebensmittel und Kunstgewerbe, hier kommt der Erlös den Menschen in den jeweiligen Länder, darunter Marokko, Vietnam und Indien, zu Gute.

Der Krieg in der Ukraine ist der Anlass für eine weitere Verkaufsaktion, die derzeit im Schaufenster der Bücherei zu sehen ist. Vier Frauen aus Aldingen und Umgebung stellen Stoffbeutel, Topflappen-Handschuhe und Spüllappen her, die zu Gunsten des Priluki-Projektes verkauft werden. Zur Freude der Schöpferinnen kamen bisher rund 500 Euro zusammen.