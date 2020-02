Akteure aus den eigenen Reihen sorgen für Stimmung

Ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm hat der Frittlinger Turnverein am Samstag bei der traditionellen TV-Fasnet in der Leintalhalle geboten. Dabei stammten die Akteure allesamt aus den eigenen Reihen und einige von ihnen waren gleich mehrfach aktiv.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte das Duo „Safran“. Bereits zum zehnten Mal übernahm das Duo Philipp Hauser und Udo Faulhaber die Führung durch das Programm. Dieses Jahr hatten sie das Thema Seniorenwohnanlage ausgewählt, die in Frittlingen kurz vor der Eröffnung steht. Sie präsentierten sich deshalb als fachkompetente Pfleger und wurden unterstützt von Claudia Vonier und Judith Hauser als Bewerberinnen für die Einrichtung. Die Jüngsten, die Mädchen der fünften bis siebten Klasse, eröffneten das Programm mit einem Tanz als Engel und Teufel.

Ganz ohne Worte kamen Claudia Vonier und Judith Hauser in ihrem Sketch „Alt und Jung“ aus. Dabei imitierte die „Alte“ die sich schminkende „Junge“ mit allem, was sie in ihrem Einkaufskorb fand. So wurden Mehl, Nutella, Tomatenmark, Schuhcreme, Zahn- und Klobürste zu Schminkutensilien zweckentfremdet, ein Topfdeckel diente als Spiegel und ein Kochtopf ersetzte den Hut. Die Lacher des Publikums waren ihnen dabei sicher. „Memories“ nannten die Mädchen der Klassen acht bis zehn ihren anschließenden Tanz. Als günstige Alternative für die Wasserspiele und den Springbrunnen auf dem neuen Dorfplatz, der gerade entsteht, boten sich die Handballdamen an, indem sie selbst als Springbrunnen fungierten.

Die Volleyballgruppe unterhielt mit einer Therapiesitzung der Wochentage, in der jeder einzelne Wochentag seine speziellen Nöte klagte und über die anderen schimpfte. Fester Programmteil ist die Stammtischrunde der Ansager, in der sie das Ortsgeschehen glossieren. Einer der Höhepunkte des Programms war der Auftritt von Michael Braun und Bernd Häring, die dieses Jahr als trinkfreudige „Mönche vom Michelhölzle“ auftraten, ganz nach dem Motto „ora et la bira“. Sie mussten den Ortsgeistlichen beim Festgottesdienst zur Einweihung von Seniorenanlage und FC-Jubiläum vertreten. Sie strapazierten die Lachmuskeln der Zuschauer enorm, sei es mit der Lesung aus der Frittlinger Chronik über den Bierstreik im 19. Jahrhundert, mit der Predigt, in der die Seniorenwohnanlage als Umkleidekabine für die dritte Halbzeit betitelt wurde oder mit den bereits angestaubten Pokalen, die von FC oder TV zuletzt gewonnen wurden und ihnen als Kelche dienten. Mit einem Tanz im Country-Stil begeisterte die Tanzgruppe „Shake it“. Die FiabAs (Frauen im allerbesten Alter) setzten dieses Jahr aus, wurden aber für 15 Jahre aktive Programmteilnahme geehrt.

Krönender Abschluss des Programms war schließlich der gelungene und teils akrobatische Auftritt der MibAs (Männer im besten Alter) als Rettungsschwimmer im Stil von Baywatch. Alle Akteure versammelten sich am Ende noch einmal auf der Bühne, bevor die Bar geöffnet wurde und das Tanzbein geschwungen werden konnte.