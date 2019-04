Aixheimer Wehr freut sich über neues Fahrzeug

Die freiwillige Feuerwehr Aixheim bekommt einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW). Das freute die 42 Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung im Magazin in Aixheim. „Der Gemeinderat hat das bereits im Januar beschlossen“, verkündete Kommandant Gabriel Efinger. „Die Gemeinde finanziert das Fahrzeug“, fügte der Aldinger Bürgermeister Ralf Fahrländer hinzu.

Das Vorhaben solle möglichst schnell realisiert werden, sagte Efinger. Bis Mitte des Jahres wolle man einen Zuschuss vom Land Baden-Württemberg erhalten, damit der VW-Bus Anfang April im Aixheimer Magazin steht. Auch der Gesamtkommandant aus Aldingen, Gerd Bochert, sieht dringenden Bedarf an dem neuen Transportwagen für Aixheim.

Neues Rolltor am Magazin

Die Institution wünsche sich schon länger einen eigenen Wagen, sagte Efinger. Aktuell teilt die Feuerwehr sich den MTW noch mit dem Bauhof Aixheim. Den Wagen verwendet die Feuerwehr hauptsächlich zum Nachrücken bei Einsätzen, transportieren von Schläuchen oder zum organisatorischen Zweck.

Für das neue Transportfahrzeug mit Sondersignal müsse man die Einfahrt in das Magazin erhöhen und ein neues Rolltor einbauen, sagte Kommandant Efinger, der mit diesem Jahr sein letztes als Kommandant antritt. Und weiter: „Das Tor muss 30 bis 35 Zentimeter höher sein“. Die Umbauten sollen noch dieses Jahr realisiert werden.

Ein weiteres wichtiges Thema bei der Versammlung: Seit letztem Jahr brauche jedes Mitglied, das Maschinist wird, den LKW-Führerschein, sagte Efinger. „Für uns sind das mehr Kosten und mehr Aufwand und das ist nicht gut“, sagte Efinger.

Im vergangen Jahr hatte die Aixheimer Feuerwehr zehn Einsätze, davon waren vier wegen Brand und sechs bei technischer Hilfe. Das sei auch in den Vorjahren ähnlich gewesen, sagte Kommandant Gabriel Efinger. Wegfallen würden für die Wehr die Feuersicherheitsdienste in der neuen Turn- und Festhalle in Aixheim. Diese sei, was die Brandschutzvorschriften angeht, auf neuestem technischen Stand.

„Bei besonderen Veranstaltungen wird die Feuerwehr aber mit Sicherheit wieder gebraucht“, sagte Bürgermeister Ralf Fahrländer. Er lobte die herausragende Leistung und verlässliche Arbeit der Wehr: „Sie ist ein Aushängeschild für die Gemeinde“, sagte er.

Außerdem wählten die Mitglieder Patrick Hugger einstimmig zum neuen Beisitzer und Ausschussmitglied.