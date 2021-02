Freundlich helle Räume, ein exakt eingehaltener Zeitplan und auch noch ein eingehaltener Kostenrahmen – Bürgermeister Ralf Fahrländer ist in seiner Rede zur Eröffnung der neuen Kinderkrippe im Obergeschoss des ehemaligen Schwesternhauses in Aixheim die Freude über das Projekt anzumerken. Mit diesen Räumen hat die Kita nun ihr Angebot auch auf Kleinkinder ausgeweitet. Der Bedarf an Betreuungsplätzen sei nach wie vor ungebrochen.

Als Glücksfall habe sich der Entschluss gezeigt, die Baumaßnahme an einen Grabungsunternehmer zum Festpreis zu vergeben, die Firma Michael Mauch, Zimmerei und Holzbau.

Mehr noch, fast alle Gewerke seien von Aixheimer Handwerkern ausgeführt worden, sagte Fahrländer. Er habe sich im Sommer 2020 nach dem Beschluss des Gemeinderats nicht vorstellen können, dass in den Räumen einmal eine Kindertagesstätte entstehen könnte.

„Heute kann ich sagen, dass hier eine tolle Leistung vollbracht wurde. Wunderschöne Räumlichkeiten in einem schönen Gebäude mit historischer Verwurzelung in der Gemeinde Aixheim.“

So etwas gehe nur, wenn alle Beteiligten das Beste gäben. Dazu gehöre auch Jens Hafner vom Bauamt, der für liebevolle Details stehe wie die Wandvertäfelung.

Bereits jetzt seien vier Kleinkinder in der Eingewöhnungsphase vier weitere sollten bis Juni aufgenommen werden. Insgesamt könnten bis zu zehn Kinder zwischen einem und drei Jahren aufgenommen werden so Fahrländer.

Trägerin der Gruppe ist, wie des Kindergartens St. Josef, zu dem die Krippe gehört, die katholische Kirchengemeinde.