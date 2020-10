Aggressive Männer fordern zwei Polizeieinsätze in Aldingen

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Sonntag gegen 1 Uhr in der Spaichinger Straße vor einer Gaststätte, da sich mehrere Personen gegenüber den Türstehern und später auch der Polizei aggressiv und uneinsichtig verhielten, so der Bericht der Polizei. Dabei kamen auch Pfefferspray und Hunde zum Einsatz. Es blieb auch nicht bei einem Einsatz. Beim zweiten lagen bis zu 150 Personen im Streit.

Zunächst wurden die Beamten zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gerufen. Ein 34-Jähriger geriet mit seiner Freundin heftig in Streit und schlug nach ihr. Da sich der Mann nicht beruhigen lies, musste er sogar kurzzeitig gefesselt werden. Aufgrund der heftigen Gegenwehr setzten die Polizisten gegen den Renitenten Pfefferspray ein.

Einige Zeit später, gegen 2.30 Uhr, kam es vor der Gaststätte erneut zu einer Auseinandersetzung. Dieses Mal waren geschätzt etwa 150 Personen in verbalen Konflikt geraten, weshalb die Polizeibeamten Platzverweise erteilten. Zur Unterstützung mussten Beamte der benachbarten Reviere sowie die Hundeführerstaffel angefordert werden. Ein 35-Jähriger ignorierte den Platzverweis und beleidigte die Beamten, ein 22-Jähriger griff von hinten einen Polizisten an, weshalb erneut Pfefferspray eingesetzt werden musste. Ein unbeteiligter 21-Jähriger beleidigte beim Vorbeigehen die Beamten und schlug mit der Hand gegen den Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos.

Bei dem Einsatz wurde ein 34-Jähriger leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die vorläufig festgenommenen Personen wurden nach der Identitätsfeststellung wieder auf freien Fuß entlassen. Wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung müssen sich nun einige der Beteiligten verantworten.