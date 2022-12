Adventszeit im Kindergarten St. Josef

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch, 7. Dezember, besuchte uns der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht in unserem Kindergarten. In verschiedenen Altersgruppen – Klein, Mittel, Groß – haben die Kinder bereits seit einigen Wochen verschiedene Tänze und ein Gedicht einstudiert. Nachdem wir dem Nikolaus ein Lied vorgesungen haben, durften die Kinder ihre einstudierten Darbietungen zum Besten geben: Die Kleinen ein Gedicht mit Schütteleiern, die Mittleren einen Tanz zum Lied „Nikolaus und Nikoletta“ und die Großen ihren Lichtertanz. Anschließend hat der Nikolaus jedes Kind mit einem gefüllten Säckchen mit Nüssen, Mandarinen, Äpfeln und einem Weckenmann beschenkt. Die Freude bei den Kindern war riesengroß und deshalb darf er im nächsten Jahr gerne wieder vorbeikommen – so die Kinder.

Doch nicht nur mit dem Besuch vom Nikolaus, sondern auch andere Traditionen begleiten uns in der Adventszeit: Als tägliches Ritual treffen sich die Kinder in ihren Gruppen, um Maria und Josef jeden Tag ein Stück näher zur Krippe zu begleiten. Jeden Tag gibt es außerdem Adventskinder, die ein Geschenk vom Adventskalender bekommen. Durch Lieder und eine Adventsgeschichte wird den Kindern das Warten auf Weihnachten verkürzt.