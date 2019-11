Adventszauber in Galerie bis 22. Dezember

Noch bis 22. Dezember läuft der Adventszauber in der Galerie im Altbau, Uhlandstraße 32, in Aldingen. Es gibt Geschenkartikel, Weihnachtsschmuck und Kunsthandwerk, aber auch Arbeiten von Künstlern sowie Workshops und Konzerte. Beteiligt sind Elke Mauz, Brigitte Teufel, Michael Pfaff, Kornelia Ritzi, Edda Messner, Silvia Jung und Adelheid Imhof. Der Adventszauber wird von einem Rahmenprogramm begleitet: „Töpfern mit Kindern“ von fünf bis 14 Jahren (kleinere Kinder zusammen mit Erwachsenen) ist am Samstag, 23. November, angesagt (Kosten: 20 Euro plus Materialkosten). Am Samstag, 14. Dezember, gibt es einen Workshop „Weihnachtskarten mit Linoldruck“ mit Angelika Holweger (Kosten: 30 Euro). Ebenfalls am Samstag, 14. Dezember, macht Brigitte Ebe von 14 bis 17 Uhr eine Vorführung der Kunst des Glasperlendrehens. Der A-capella-Chor Illegato aus Freiburg ist am Samstag, 30. November, zu Gast. Und am Sonntag, 15. Dezember, spielt der Musikverein Aldingen um 16 Uhr Weihnachtslieder. Es gibt eine Tombola zugunsten der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei). Die Ziehung der Preise findet am Samstag, 21. Dezember, um 17 Uhr statt.