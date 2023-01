Adventskonzert des Musikverein Denkingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Film ab!“ begrüßte die erste Vorsitzende, Anja Gaßner, die Besucherinnen und Besucher. Mit dem Konzert solle ein arbeitsintensives Jahr beendet werden.

Das Programm wurde durch die Vorgruppe Denkingen-Frittlingen eröffnet. Mit „How to Train Your Dragon“ aus dem Fantasy-Film „Drachenzähmen leicht gemacht“ zeigten die jüngsten Musikerinnen und Musiker unter Leitung des jungen Dirigenten Stefan Lewedey ihr Können und erhielten viel Applaus.

Anschließend übernahm die Jugendkapelle Denkingen-Frittlingen unter Leitung von Stefan Lewedey. „Harry Potter“ entführte die Zuhörer in die Welt der Zauberer. „Der König der Löwen“ – bekannte Rhythmen und Melodien ließen das Publikum mit wippen. Die jungen Musiker begeisterten durch perfekte Darbietung und eindrucksvolle Klänge.

Darauf folgte der Musikverein Gosheim unter Leitung von Kletus Cologna mit „Te Deum“, bekannt als Erkennungsmelodie der Eurovision. Nach „An die Freude“ ging es mit „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauß mit imposanten Klängen weiter. Mit „Jenseits von Eden“ und der „Euro Swing Parade“ verabschiedete sich der MV Gosheim unter langanhaltendem Applaus. Die geforderte Zugabe gab es in Form einer Registervorstellung.

Nach kurzer Pause begab sich das gastgebende Orchester mit Stefan Lewedey auf die Bühne. Wie von der Vorsitzenden angekündigt, kann sich die Musik auf den Herzschlag, den Blutdruck oder die Atemfrequenz auswirken. So wurde das Publikum mit „Moment for Morricone“ aus „Spiel mir das Lied vom Tod“ mit einem imposanten Start in die Welt des wilden Westen versetzt.

Anschließend ging es auf hohe See. Mit Piratengesang wurden bei „At World´s End“ aus „Fluch der Karibik“ die Fahnen gehisst. Durch inspirierende, kraftvolle Melodien mit Tiefgang zog das Orchester das Publikum in den Bann.

Ganz still wurde es unter den Besuchern bei „The Godfather Waltz“. Die Solotrompete, perfekt gespielt von Martin Spielvogel, gab das eindringliche Hauptthema aus dem Film „Der Pate“ wieder.

In „The Mask of Zorro“ wurden temperamentvolle Rhythmen gespielt, und zwischendurch blitzte die Titelmelodie aus der Fernsehserie Zorro hervor. Vom Publikum gab es großen Beifall: ein Dank an die Musikerinnen und Musiker für „Kino im Kopf“ mit schönen Soloeinlagen und perfekt umgesetzten Gesamtrhythmen. Als verlangte Zugabe gab es den „Kaiserin-Sissi-Marsch“.