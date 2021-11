Achtjährige Hanna Lewedey bekommt Landesverbands-Ehrenpreis

Die Züchter des Kleintierzuchtvereins Z438 Denkingen haben nach einem Jahr corona-bedingter Abstinenz wieder ihre besten Tiere von erfahrenen Preisrichtern bewerten lassen. Es wurden 42 Kaninchen aus sieben Rassen und 32 Geflügel aus sieben Rassen und Farbschlägen ausgestellt.

Der Albert-Schnee-Gedächtnisteller ging an Gerd Lewedey mit Alaska, so berichtet der Verein in seiner Pressemitteilung. Albert Schnees graue Deutsche Riesen haben auf der Ausstellung nun sehr gefehlt. Den Pokal für die sechs besten Tiere eines Züchters ging beim Geflügel an Peter Burchardt und bei den Kaninchen an Gerd Lewedey.

Vereinsmeister Kaninchen

Die Vereinsmeisterehre bei den Kaninchen errangen Gerd Lewedey mit Alaska, Peter Burchardt mir Holländer schwarz-weiß und Andreas Hittinger mit Kleinsilber graubraun. Vereinsmeistertitel beim Geflügel errangen Peter Burchardt mit Paduaner chamois farbig, Alexander Walender mit Süddeutschen Schildtauben blau und Maxim Kusmin mit Zwerg-Amrocks.

Den Landesverbands Ehrenpreis für das beste Tier errang bei den Kaninchenzüchtern die Jungzüchterin Hanna Lewedey mit ihrem Hermelin blauaugen und bei den Geflügeln Andreas Kraus mit Asil weizenfarbig.

Der besten Rammler der Schau war ein Kleinsilber graubraun, der von Andreas Hittinger ausgestellt wurde. Die beste Häsin wurde von Gerd Lewedey ausgestellt. Beim Geflügel war das beste männliche Tier ein Süddt. Schildtauben-Täuber von Alexander Walender und das beste weibliche Tier ein Paduaner-Huhn von Peter Burchardt.

Landrats- und Gemeindeehrenpreise

Des Weiteren wurden auch noch Landrats- und Gemeinde-Ehrenpreise an Gerd Lewedey mit Alaska, Peter Burchardt mit Holländer, Andreas Hittinger mit Kleinsilber, Willi Hempel mit Rostgänse, Peter Burchardt mit Paduaner und Alexander Walender mit Süddeutschen Schildtauben verliehen.

Peter Burchardt zeigte sich erfreut, dass man der Öffentlichkeit wieder eine schöne, abwechslungsreiche Tierschau zeigen konnte. Er würde sich freuen, wenn sich der eine oder andere Mitbürger auch überlegen würde, das schöne Hobby der Kleintierzucht auszuüben, das man in jedem Alter ausüben kann.

Die jüngste Ausstellerin war Hanna Lewedey mit acht Jahren und der älteste Aussteller war Andreas Hittinger mit 88 Jahren.