Abendliche Serenade beim Dreifaltigkeitsfest

Das Dreifaltigkeitsfest schloss mit der abendlichen Serenade der Alphornbläsern. Die Veranstaltung wurde zu einem wirklich letzten Höhepunkt des Festtages, denn Alphornklänge gibt es auch am Fuße der Schwäbischen Alb. Gewaltig klangen die alpenländischen Töne und Melodien in der Wallfahrtskirche.

Mancher der Besucher schwelgte hierbei in Erinnerung an den letzten Urlaub und sah die Berge direkt vor sich. Die Besucher ließen sich von den weichen Klängen der vier Alphörner mitnehmen. In der angenehmen Ruhe und Stille konnte man den meditativen Texten von Superior Pater Alfons Schmid lauschen und nachdenken. Sichtlich gut tat den Zuhörern auch das Lodern der drei großen Flammen zu Ehren der Dreifaltigkeit mit ihrem warmen Schein.

Alle vier Alphornbläser Sascha Merkel, Ernst Merkel, Almut Christ und Uwe Ledahl gehören zum Posaunenchor Spaichingen.

Mit dem „Gebet“ begann die Serenade. Dann waren es fast ausschließlich weltliche Stücke wie „Alphorn-Choral“, „Abendruhe“ und „Abend in den Bergen“, die die Alphornbläser auf ihren Naturinstrumenten vortrugen. Das Alphorn sei mit dem Hirtenhorn verwandt, informierte der musikalische Leiter Ernst Merkel. Kein Wunder also, wenn es so weit trägt. Die wunderbare Akustik in der Kirche auf dem Berg trug hierzu ein weiteres Stück bei.

Über den Applaus der Zuhörer freuten sich die Bläser sehr. Selbstverständlich wurden sie bereits wieder für das kommende Jahr engagiert.