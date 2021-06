Ab Montag, 28. Juni, ist auch die Straße Neufra–Frittlingen gesperrt

Die Tiefbauarbeiten in der Hauptstraße in Frittlingen, die noch bis in den Dezember 2021 anhalten werden, machen weiterhin eine überörtliche Umleitung notwendig. Ab Montag, 28. Juni, ist zudem auch die Straße nach Neufra (Bahnhofstraße) gesperrt. Auch wegen zweier Baustellen in Wellendingen droht zeitweise eine unbequeme Umleitungssituation für die Frittlinger Einwohner und Betriebe.

Seit Mitte April 2021 wird in Frittlingen im 2. Bauabschnitt der Hauptstraße gebaggert. Abwasserkanal, Wasserleitung, Bachverdolung, Breitband, Hangbefestigung, Radfahrstreifen und Hofbefestigungen werden zwischen der Ortsmitte und dem Ortsausgang Richtung B 14 erneuert oder gebaut, auch eine Belagserneuerung der freien Strecke bis zur B 14 erfolgt in diesem Zuge. Die Durchfahrt durch Frittlingen in Nord-Süd-Richtung ist also bis Ende des Jahres abgetrennt, ein überörtlicher Verkehr ist nicht möglich.

Mit der Erneuerung der Bachverdolung und der einhergehenden Umgestaltung im Einmündungsbereich Bahnhofstraße ab kommender Woche wird nun auch der Verkehr aus Richtung Rottweil/Neufra abgeschnitten, sodass dieser Frittlingen nur aus Richtung Wellendingen oder Denkingen erreichen kann.

Zudem sollen demnächst in Wellendingen die beiden Kreisverkehre in der Ortsdurchfahrt saniert werden und damit auch diese Zufahrt blockiert werden. Damit wäre in dieser Zeit Frittlingen nur noch aus Richtung Denkingen erreichbar. Bürgermeister Butz hat deshalb die beteiligten Behörden und Firmen gebeten, die Baustelle in Wellendingen so zu legen, dass der Verkehr nach bzw. aus Frittlingen so wenig als möglich beeinträchtigt wird.

Aber auch für die Frittlinger Einwohnerschaft wird die Baustelle in der südlichen Hauptstraße Schwierigkeiten mit sich bringen, weil es zwischen der Bahnhofstraße und der Ortsmitte keine verbindende Seitenstraße gibt. Deshalb bemüht sich das Rathaus in Abstimmung mit der Bauleitung und der Baufirma um Lösungen je nach Baufortschritt und wird hierüber fortlaufend informieren. Die direkten Anlieger der Baumaßnahme wurden in Einzelgesprächen über den Bauablauf und die damit verbundenen Einschränkungen in Kenntnis gesetzt.