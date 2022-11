A-Cappella-Chor Illegato tritt in Aldingen auf

Der A-Cappella-Chor Illegato aus Freiburg kommt nach zweijähriger Pause wegen Corona zum ersten Mal wieder in die Galerie im Altbau nach Aldingen. Das Konzert findet statt am Samstag, 26. November, um 19 Uhr. Die sechsköpfige Gruppe Illegato singt strikt a-cappella ein vielschichtiges Programm mit weihnachtlichen und Adventsliedern vorwiegend aus dem englischen Sprachraum. Die stilistische Bandbreite der Melodien reicht vom Spätmittelalter mit „Adventsruf“ bis hin zu Neukompositionen von Greg Lake „I believe in Father Christmas“ oder von Mark Lowry mit „Mary did you know“. Die Arrangements enthalten einstimmigen Eröffnungsgesang mit archaisierenden Satztechniken, klassisch-romantische Chorsätze, moderne „A-Cappella-Instrumentation“ oder Doppelchörigkeit. Die Hintergründe und Textinhalte werden erläutert, so dass auch alle, die die englische Sprache oder das Lateinische nicht verstehen, in den vollen Genuss von Sprache und Ton kommen. Der Eintritt ist frei, der Chor freut sich aber über eine Spende.