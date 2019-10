20 000 Euro Schaden sind am Montag gegen 12.40 Uhr auf der A 81 an der Anschlussstelle Oberndorf entstanden, als ein Lastzug von der Fahrbahn abkam. Der 58-jährige Lastzugfahrer war laut Polizei von Singen in Richtung Stuttgart unterwegs und kam an der Ausfahrt Oberndorf mehrfach nach rechts und links von der Straße ab. Nach bisherigen Ermittlungen erlitt der Lastwagenfahrer während der Fahrt einen Schlaganfall. Der Lastzug kollidierte unkontrolliert mit den rechten und linken Leitplanken und kam schlussendlich abseits der Fahrbahn zum Stehen.