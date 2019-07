90 Teams gehen in die Luft

Ab Freitag, 26. Juli, findet der 51. Klippeneck-Segelflugwettbewerb auf dem Segelfluggelände statt. Bis 3. August starten täglich fast 90 Teams aus Belgien, Deutschland und der Schweiz mit ihren Segelflugzeugen zu hunderte Kilometer langen Streckenflügen über Süddeutschland, so eine Pressemitteilung. Neben dem sportlichen Teil gibt es ein buntes Rahmenprogramm.

Die Teilnehmer für den Wettbewerb sind zum größten Teil Stammgäste auf dem Klippeneck. Nach Öffnung der Onlineanmeldung waren die Plätze beim Wettbewerb in den letzten Jahren regelmäßig innerhalb von Stunden ausgebucht, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Schon seit Jahren nutzt ein großer Teil der Schweizer Segelflug-Nationalmannschaft den Klippeneck- als Trainingswettbewerb. Die Teilnehmer fliegen in den FAI-Wettbewerbsklassen Club, 15-Meter, 18-Meter, Doppelsitzer und Offene. Die Fédération Aéronautique Internationale (FAI) ist der internationale Luftsportverband. Das Klippeneck ist mit seinen 980 Metern über Meereshöhe der höchstgelegene Segelflugplatz in Deutschland. Highlight der Saison ist der internationale Klippeneck-Segelflug-Wettbewerb, ein Freundschaftswettbewerb im Leistungssegelflug. Er dient laut Mitteilung der Förderung des Leistungssegelflugs und bietet die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch unter Piloten aus verschiedenen Nationen. Mit Ausnahme von 2002, als auf dem Klippeneck eine Deutsche Meisterschaft im Segelfliegen ausgetragen wurde, fand der Wettbewerb seit 1968 jährlich statt.

Etwa 90 Wettbewerbspiloten mit Familien und ihren Mannschaften sowie zahlreiche Besucher werden von der Spaichinger Segelfluggruppe versorgt. Die Bewirtung erfolgt in Halle 4. Die Vorbereitungen für diesen Großeinsatz laufen auf Hochtouren. Neben Grillspezialitäten, kalten Speisen, Kaffee und Kuchen gibt es ein täglich wechselndes Angebot mit Tagesessen. Schon früh am Morgen muss die erste Schicht bereit stehen, den Campern wird täglich ab 7 Uhr ein Frühstück angeboten.

Ebenso abwechslungsreich ist das Abendprogramm. Gleich am ersten Wettbewerbstag am Samstag 27. Juli, 19 Uhr, zeigt Thomas Bader sein anspruchsvolles Kunstflugprogramm mit einer Extra 330 SC. Am Sonntag, 28. Juli, beginnt das Familienprogramm mit Kinderschminken und Flugmodelle basteln um 13 Uhr. Gegen 17.30 Uhr am Sonntag unterhält die Stadtkapelle Spaichingen.

Mit einer Filmvorführung geht es am Montag, 29. Juli, 20.30 Uhr weiter. Der Film „Landleben 4.0“ (SWR) dürfte besonders für die Gäste, die teilweise von weit her angereist sind, interessant sein. Am Dienstag ab 20 Uhr geht es weiter mit Lagerfeuerromantik mit Live-Musik, und am Mittwoch ab 18.30 Uhr zeigen die Modellflieger von der Modellfluggemeinschaft Hohenkarpfen Flugvorführungen.

Traditionsgemäß sind beim Klippeneck-Wettbewerb die Schweizer Segelflieger stark vertreten. Es liegt deshalb nahe, dass der Schweizer Nationalfeiertag am 1.August auch auf dem Klippeneck gefeiert wird, und dazu kommt Thomas Bader mit seiner Extra 330 SC gegen 19 Uhr noch einmal. Ab 20.30 Uhr unterhält Thomas Stahl. Die Fallschirmspringer des Fürstenberg-Teams besuchen den Wettbewerb am Freitag, 2. August, gegen 19 Uhr.

Am Samstag 3. August, nach Rückkehr der Piloten am letzten Wettbewerbstag, finden sich die diese gegen 19 Uhr zu einem gemeinsamen Abendessen und anschließender Siegerehrung durch die Wettbewerbsleitung ein. In der Regel wird der Abschlussabend durch improvisierte Einlagen aus den Reihen der Piloten unterhaltsam gestaltet, so die Mitteilung.

Das eigentliche Wettbewerbsgeschehen soll die Woche hindurch nicht zu kurz kommen, denn immerhin sind die einzelnen Klassen, allein durch die internationale Teilnahme, qualitativ hochwertig besetzt, und es wird anspruchsvoll geflogen. Damit dies alles von jedermann verfolgt werden kann, hängen die jeweiligen Tageswertungen und die daraus resultierenden Gesamtwertungen immer aktuell in der Bewirtungshalle aus.