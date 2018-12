90. Geburtstag endet mit Kirchenkonzert

Am kommenden Sonntag beendet die Musikkameradschaft Hausen ob Verena die Feierlichkeiten zu ihrem 90-jährigen Bestehen mit einem Kirchenkonzert in der Stephanuskirche. Der musikalische Höhepunkt beginnt am 16. Dezember um 17.30 Uhr und ist gleichzeitig das Ende einer ganzen Veranstaltungsreihe, welche das Jahr hindurch stattfand.

Damit am kommenden Sonntag auch jeder Ton getroffen wird und alles passt, haben die Musikanten am vergangenen Sonntag den Nachmittag im Probelokal verbracht. Unter der Leitung von Christoph Hohl wurde in stundenlanger Probenarbeit die letzten Details geklärt und eingeübt.

Nicht jedes Jahr wird solch ein Aufwand betrieben. 2018 war aber ein Besonderes, denn 90 Jahre nach der Gründung der Musikkameradschaft wollten man allen musikalischen Belangen gerecht werden. So wurde am Jahresanfang in der Schreinerei von Roland Haller der Geburtstagsreigen mit einem Neujahrskonzert eröffnet, im Frühjahr folgte ein spezieller Abend in der Verenahalle, wo musikalisch und theatralisch Geschichten der Musikanten aus neun Jahrzehnten aufgezeigt wurden.

Im Juni wurden im Rahmen eines Festaktes verdiente Musikanten geehrte. Wenige Wochen später hieß es dann „Musik im Ort“. Das beschauliche Hausen wuchs an diesem heißen Sommertag um über 250 Musikanten an und den ganzen Tag hatte die Blasmusik das Sagen im Dorf.

Mit dem Kirchenkonzert schließt sich der Reigen. Tief verbunden mit der Kirche, von wo die Wurzeln der Kapelle in Form eines Posaunenchores entstanden, wollen die Musiker den Gästen nochmals einen musikalischen Höhepunkt präsentieren. Die Adventsstimmung soll mit weihnachtlichen Klängen genauso eingefangen werden wie nachdenkliche Stücke und besondere festliche Töne werden die Zuhörer verwöhnen. Der Eintritt zum Konzert am Sonntag ist kostenlos.