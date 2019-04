88-Jährige stirbt bei tragischem Rasenmäher-Unfall

Bei einem tragischen Unfall mit ihrem Aufsitzrasenmäher ist am Donnerstagnachmittag in Aldingen eine 88-jährige Frau ums Leben gekommen. Das berichtet die Polizei.

Die Seniorin mähte ihr Privatgrundstück ihrem dreirädrigen Spindelaufsitzmäher. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr sich die Frau dabei fest.

Seniorin wird von Rasenmäher erfasst

Sie muss dann offenbar vom Mäher gestiegen sein und diesen vorne leicht angehoben haben. Da dürfte sich dieser nach vorne bewegt haben und die Rentnerin dabei teilweise begraben haben.

Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Erst in den Abendstunden wurde die 88-Jährige von ihrer Tochter entdeckt. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor, so die Polizei in ihrem Bericht.