84-Jährige erfasst mit Auto Fußgängergruppe – drei Verletzte

Drei Fußgängerinnen sind bei einem Unfall zwischen Frittlingen und Neufra verletzt worden. Am Sonntag fuhr eine 84-jährige Smart-Fahrerin auf der K 5543 bei Neufra in eine neben der Straße laufende Personengruppe. Die Seniorin war laut Polizei gegen 11.15 Uhr von Frittlingen kommend in Richtung B 14 unterwegs. Kurz vor der Bahnunterführung in der scharfen Linkskurve liefen acht Fußgänger auf dem Grünstreifen. Die Fahrerin saht die Gruppe zwar laut Polizei, erfasste dennoch mit ihrem Wagen vier Fußgängerinnen. Zwei wurden leicht verletzt. Eine 39-jährige Frau wurde von dem Smart am linken Bein erfasst und zwei Meter mitgeschleift. Sie musste mit einem Rettungswagen in die Helios-Klinik nach Rottweil gebracht werden. Die vierte Fußgängerin wurde nicht verletzt. An dem Smart entstand Sachschaden von mindestens 1000 Euro.