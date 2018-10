83-Jährige schwer verletzt

Beim Linksabbiegen hat am Sonntagmittag gegen 11.40 Uhr an der Kreuzung der Berneckstraße mit der Weihergasse in Schramberg ein Autofahrer eine 83-jährige Fußgängerin übersehen. Sie wurde schwer verletzt. Der 24-Jährige war laut Polizei auf der Berneckstraße mit einem Citroen unterwegs und wollte nach links in die Weihergasse abbiegen. Als seine Ampel auf grün umgeschaltet hatte, bog der 24-Jährige nach links ab. Hierbei übersah er eine 83-jährige Frau, die die Fußgängerfurt überquerte. Sie hatte zuvor bei grün den Weg auf die andere Straßenseite angetreten. Nachdem die gehbeeinträchtigte Frau etwa dreiviertel der Wegstrecke absolviert hatte, schaltete die Fußgängerampel auf rot um. So hatte der von links einbiegende Verkehr nun Grünlicht. Durch den Zusammenstoß mit dem Citroen wurde die 83-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar-Klinikum. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.