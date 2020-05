83-Jährige muss Auto stehen lassen

Eine 83-jährige Autofahrerin hat laut Polizei erhebliche Probleme im Straßenverkehr gehabt. Ein Polizeibeamter, der in seiner Freizeit unterwegs war, bemerkte die betagte Verkehrsteilnehmerin, die mit ihrem Ford immer wieder von der Fahrbahn abkam und Probleme hatte, wieder anzufahren. Sie hielt mit ihrem Auto auch mehrfach mitten auf Kreuzungen an und stieg aus, um die Verkehrsschilder zu lesen. Der Beamte stoppte die Frau und bat sie, ihr Auto stehen zu lassen. Damit war die Seniorin aber nicht einverstanden, so die Polizei. Auf den Hinweis, ihren Führerschein freiwillig abzugeben, wollte sie nicht eingehen, da sie diesen zum Einkaufen benötige. Die zwischenzeitlich verständigten Kollegen des Polizisten untersagten letztendlich die Weiterfahrt und meldeten den Vorfall der Führerscheinstelle.