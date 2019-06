79-jährige Frau von Pkw erfasst und schwer verletzt

Zu einem tragischen Unfall ist es am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf dem frei zugänglichen Hofgelände eines Getränkemarktes in der Straße „Am Wettbach“ in Denkingen gekommen. Beim Rangieren mit seinem Pkw, so berichtet die Polizei, übersah ein 29-jähriger Mann eine 79-jährige Frau, die mit einem Sackkarren Getränkekisten transportierte. Die 79-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte auf den Asphalt.

Dabei erlitt sie schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegenes Klinikum geflogen werden.