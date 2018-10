78 Einzelschützen und 20 Teams legen an

Am diesjährigen Laienschießen des Schützenvereins Dürbheim haben sich insgesamt 20 Mannschaften und 78 Einzelschützen beteiligt. In der Luftgewehrdisziplin wurden die ersten drei Plätze in der Herren-, Damen- und Jugendklasse im Einzelwettbewerb gekrönt, so eine Pressemitteilung. Dabei seien die guten Ergebnisse von David Keller in der Herrenklasse (152 von 200 möglichen Ringen), Elvira Gimbel in der Damenklasse (130 von 200 möglichen Ringen) und Daniel Ragg erneut in der Jugendklasse (84 von 200 möglichen Ringen) hervorzuheben.

Zusätzlich fanden in den einzelnen Klassen Mannschaftswettbewerbe statt. Ebenfalls konnten die Schützen eine Ehrenscheibe durch den Schuss mit dem KK-Gewehr gewinnen, wobei in diesem Jahr Lothar Flaig den besten Treffer platzierte.

Die Gewinner der einzelnen Klassen waren:

Jugendklasse Plätze 1 bis 3:

Mannschaftswettbewerb: 1. TTFC Jugend 1 (Ragg, D., Zepf, M., Zepf, Y.) – 228 Ringe; 2. TTFC Jugend 2 (Messmer, E., Zepf, Ch., Zepf, E.) – 119 Ringe; Einzelwettbewerb: 1. Daniel Ragg – 84 Ringe; 2. Sophie Gimbel – 81 Ringe: 3. Maximilian Zepf – 74 Ringe.

Damenklasse Plätze 1 bis 3:

Mannschaftswettbewerb: 1. Gimbel Clan (Gimbel, E., Gimbel, S., Gimbel, A.) – 338 Ringe; 2. Musikverein Damen (Brugger, C., Wild, S., Schätzle, C.) – 310 Ringe; 3. Gebrüder Zepf Damen (Zepf, V., Renz, O., Riss, Y.) – 214 Ringe: Einzelwettbewerb: 1. Elvira Gimbel – 130 Ringe; 2. Sabine Gimbel – 113 Ringe; 3. Sabine Keuser – 112 Ringe.

Herrenklasse Plätze 1 bis 3:

Mannschaftswettbewerb: 1. Gebrüder Zepf 1 (Keller, D., Lutter, M., Zepf, C.) – 404 Ringe; 2. Musikverein 1 (Mesle, H., Heiner, W., Butsch, G.) – 398 Ringe; 3. Feuerwehr (Betting, N., Vopper, M., Giese, O.) – 367 Ringe; Einzelwettbewerb: 1. David Keller – 152 Ringe; 2. Marc Gimbel – 143 Ringe; 3. Holger Mesle – 137 Ringe.

Ehrenscheibe Plätze 1 bis 3:

1. Lothar Flaig; 2. Michael Mattes; 3. David Keller.