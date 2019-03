72-jährige Autofahrerin verletzt

Leicht verletzt worden ist eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 16.45 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der L433 zwischen Aldingen und Denkingen. Die 72-Jährige war laut Polizei mit ihrem Renault Captur von Aldingen in Richtung Denkingen unterwegs. Ein dahinter fahrender, 19-jähriger Polo- Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit in das Heck des Renaults. Die Seniorin kam mit einem Rettungswagen in die Helios Klinik Rottweil. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt 14 000 Euro.