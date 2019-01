58-Jährige fährt gegen stehendes Auto

Am Dienstag ist eine 58-jährige Renault-Fahrerin gegen 14 Uhr in der Trossinger Straße gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Mercedes gefahren. Die Renault-Fahrerin war auf der Trossinger Straße in Richtung Trossingen unterwegs. Aus Unachtsamkeit, so die Polizei, fuhr die 58-Jährige in das Heck eines am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 66 geparkten Mercedes. Durch den Aufprall wurde die Renault-Fahrerin leicht verletzt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8000 Euro.

Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.