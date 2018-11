50 Jahre Denkinger Theatergruppe

Im Denkinger Jubiläumsjahr hat die Theatergruppe mit dem viel beachteten Historienspiel „Eine Zeitreise durch die Denkinger Geschichte“ nicht nur Geschichte lebendig gemacht, sie bringt nun mit dem Weihnachtsklassiker „Mir sind koine Engel oder: A schöne Bescherung“ von Albert Husson einen Hochkaräter auf die Bühne, der als Kultfilm mit Humphrey Bogart und Peter Ustinov jedem in Erinnerung ist.

Eine Herausforderung, der sich die Akteure in ihrer 50. Aufführung, seit 1968 in ununterbrochener Folge, stellen: Eine Gangsterkomödie, reich an schwarzem Humor und Ironie, zuweilen an der Grenze zum Zynismus.

Das Theaterspielen hatte in Denkingen immer schon einen festen Platz. Insbesondere in der Weihnachtszeit kamen vornehmlich volkstümliche Lustspiele zur Aufführung. Diese Tradition wurde in der Nachkriegszeit vom Gesangverein und der Katholischen Jugend wieder ins Leben gerufen, ist jedoch bereits Mitte der 1960er-Jahre schon wieder aufgegeben worden.

Im Jahr 1968 war es schließlich die Fußballjugend, die in Kooperation mit der Denkinger Schule das Theaterspielen wieder aufnahm und mit vielbeachteten Weihnachtsfeiern die Säle in der „Krone“ und der „Sonne“ bis zum letzten Platz füllte.

1978 wurde mit dem Schwank „Hilfe, ich liebe einen Gammler“ unter der Regie von Helmut Wischmann im Kronensaal die erste öffentliche Aufführung für die gesamte Bevölkerung zu einem großen Erfolg. Überhaupt ist es Helmut Wischmann, der drei Jahrzehnte lang diese Truppe nicht nur als Regisseur, sondern auch als väterlicher Freund begleitete, führte und inspirierte zu verdanken, dass die Theatergruppe stetig an Bedeutung gewann und zu einem Erfolgsensemble zusammenwuchs. Seit dem Jahre 2003 trägt Jürgen Bauer, talentierter Altstar mit Bühnenerfahrung seit 1976 zusammen mit Siegfried Mattes die Verantwortung.

Die Theaterfreunde erinnern sich gerne an die Aufführungen der Erfolgsstücke „Charly´s Tante“ (1985), „Das Hörrohr“ (1987), „Dr Schneggeprofessor“ (1989), „Der Meisterboxer“ (2001), „Arsen und Spitzenhäubchen“ (2004) mit den starken und unvergessenen Auftritten der Darsteller Jürgen Bauer, Susanna Streicher, Gerold Fetzer, Gerhard Klumpp, Alexander Buschle, Martin Thieringer, Siegfried Mattes, Dominik Stahl, Brigitte Ruf, Elisabeth Klein, Deborah Dreher und Hannah Hauser.

Nach über vier Jahrzehnten Theatergeschichte, im 45. Jahr ihres Bestehens, trennten sich der Fußballverein und die Theatergruppe. Die Vorstellungen über die künftige Ausrichtung der Theaterarbeit waren zu unterschiedlich, der hohe Anspruch des Ensembles und die Einschränkungen und Forderungen des Fußball- und Sportvereins stimmten nicht mehr überein. Neue Wege wurden eingeschlagen, um für diese kulturelle Traditionsveranstaltung wieder mehr Unterstützung zu finden und weitere Freunde zu gewinnen. Die Theatergruppe hatte mit der „Alten Turnhalle“ auch eine kleinere, gemütliche Aufführungsstätte mit behaglichem Charakter gefunden. Seit dem Jahr 2012 tritt die Spielgruppe unter dem Namen „Denkinger Dorftheater“ auf und bringt vornehmlich originelle, schwäbische Mundartstücke auf die Bretter – mit großem Erfolg!.

Auch die Jubiläumsvorstellung ist „Schwäbisch“ – weil die Akteure das am besten können:

Ein Gangsterstück, reich an schwarzem Humor, eine grauselige Weihnachtskomödie, heiter, flott und unbeschwert unter der Regie von Jürgen Bauer und Siegfried Mattes. Ein flotter Bühnenspaß und makabres Märchen, bei dessen Aufführung sich die Zuschauer herzlich amüsieren werden: „O Tannenbaum“ – einmal ganz anders – köstlich, komisch, kriminell!

Eigentlich sind die drei Gauner wirkliche Engel, oder sie werden im Laufe des Stückes welche – zumindest für die Familie des etwas glücklosen Händlers Felix Duldinger (Alexander Wilks). Der geplante Überfall auf den Kaufmann gerät durch die Gutmütigkeit des Gangstertrios und die Attacke der Giftschlange Adolf zu einem weihnachtlichen Hilfseinsatz.

Drei schwere Burschen - Heiko Wagner, Dominik Stahl, Martin Thieringer – sind von der Teufelsinsel ausgebrochen und suchen Unterschlupf in Felix` Kolonialwarenladen. Eigentlich wollten sie die Duldingers ausrauben und umbringen, aber angesichts der Hilflosigkeit des harmlosen Kaufmanns (Alexander Wilks), seiner liebenswürdigen Frau Amalie (Tanja Banzhaf) und der herzigen Tochter Isabell (Dorothee Schnee) greifen sie lieber als Weihnachtsengel ein. Sie helfen dem Geschäft auf die Sprünge, frisieren die Bücher und werden mit dem herzlosen Vetter Justus (Willi Klein) fertig, der extra zu Weihnachten aus Stuttgart angereist ist, um die Firma zu liquidieren und seine Verwandten vor die Tür zu setzen.

Weihnachtsgans und Christbaum werden kurzerhand „organisiert“ und schließlich bekommt auch Isabell noch einen neuen Liebhaber vermittelt.

Weitere Darsteller sind Florian Ott als Paul Schönblick, Brigitte Ruf als Frau Fitz, David Dreher als Leutnant und Jens Giese als Neger.