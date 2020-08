Nun startet auch noch ein 5-Sterne-Sommer-Angebot für 13- bis 16-jährige Jugendliche in der Zeit vom 16. bis 21. August im und ums Gemeindehaus.

Das Evangelischs Bezirksjugendwerk Tuttlingen ließ sich von den 5-Sterne-Sommer-Unterstützungsprogramm des EJW Württemberg inspirieren und entwickelte mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern das neue Format „Deluxe 5 Sterne-Jungscharcamp“ für Neun- bis 13-Jährige zeitgleich in vier Ortschaften (wir haben berichtet).

Es hat sich doch nach längerer Suche, so Ingrid Klingler, Bezirksjugendreferentin, noch ein begeistertes Mitarbeiterteam und ein geeigneter Ort für ein neues und flexibles 5-Sterne Sommer-Programm für 13- bis 16-jährige Jugendliche finden lassen. Das neue Angebot findet im und ums Evangelische Gemeindehaus in Aldingen, im Pfarrgarten und am Hüttle, statt.

„Neben jeder Menge Action und Spaß erwarten die Jugendlichen interaktive Livestreams mit spannenden Impulsen in mitten einer coolen Gemeinschaft.“, so Klingler. Start ist am Sonntag, 15. August, um 15 bis 20 Uhr. Von Montag bis Mittwoch sind die Zeiten von 9.45 bis 20 Uhr, Donnerstag wird es einen besonderen und längeren Abend geben und am Freitag endet die 5-Sterne Sommer- Zeit gegen 11 Uhr.

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Alle Unterlagen zur Anmeldung findet man auf der Homepage des Bezirksjugendwerks Tuttlingen: www.ejw-bezirktut.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Verordnungen werden eingehalten..