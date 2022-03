425 Badewannen Heu für das Flutgebiet

Das Technische Hilfswerk (THW) Trossingen hat eine Heuspende aus Hausen o. V. ins Flutgebiet in Nordhrein-Westfalen transportiert.

Auch Monate nach der Flutkatastrophe sei lange noch immer vieles im Argen, so Matthias Haller in seiner Pressemitteilung, auch wenn in den Medien darüber nur spärlich berichtet werde.

Da im vergangenen Jahr in den Flutgebieten weder Zeit noch ausreichend gutes Wetter war, fiel die Heuernte vieler Orts buchstäblich ebenfalls ins Wasser. Auf der Baar war die Heuernte dagegen sehr gut. „Dann“, so Matthias Haller, „ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, wenn sich der Winter hinzieht und die Tiere noch nicht auf die Weiden und Koppeln können“.

Ein paar Männer aus Hausen ob Verena, unter anderem der ortsansässige Biolandwirt Uwe Riesle, hatten schon Ende vergangen Jahres vor, mit einer Sachspende zu helfen.

Eine Kernfrage bei der Heuspende war der Transport. Auf Nachfrage hat sich das THW Trossingen bereit erklärt, den Transport zu übernehmen. Durch die Unterstützung von Bürgermeister Jochen Arno und Claus Peter Geiselhardt vom THW wurden die Spritkosten für den Transport (rund 600 Euro) durch den THW Landesverband übernommen. Zur Verladung rückte das THW Trossingen mit Mannschaftsbus, LKW und fünf Mann an.

Der Bioland Pionier Riesle – seit 35 Jahren betreibt er einen Bioland-Hof – spendete einen Großteil des Heus in Form von Quaderballen. Hinzu kamen noch ein paar „Schinderballen“ (das sind kleine Heuballen, die hauptsächlich von Hand geladen werden – man muss sich schinden/abmühen) aus einer privaten Heuernte.

„Bei ihs sind au no Bloame im Heu!“, sagt Uwe Riesle stolz. Bei Bioland werden die Wiesen nicht viermal im Jahr geschnitten – da haben die Blumen noch die Gelegenheit zur Aussamung.

Um den LKW voll zu bekommen, haben sich die Helfer des THW Trossingen dazu bereit erklärt, bei einem weiteren Landwirt noch Rundballen, aus eigener Tasche, zuzukaufen. So kamen beachtliche 85 Kubikmeter zusammen – rund 425 Badewannen voll Heu.

Primär geht die Heuspende an einen Ponyhof in Euskirchen. Von hier wird das Heu auch noch an andere betroffene Höfe weitergegeben.

„Toll, wenn man durch ein paar Anrufe, das Zupacken und die Herzlichkeit anderen Menschen und natürlich Tieren eine Freude machen kann“, findet Matthias Haller. „Herzlichen Dank an Bioland Riesle für die großzügige und nicht selbstverständliche Spende und an das THW Trossingen für Ihren Heuzukauf und natürlich für den Transport.“