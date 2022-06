300 Jahre Mauritiuskirche Aldingen

Der Evangelischen Kirchengemeinde Aldingen steht im Juli ein großes Jubiläum bevor. Die evangelische Mauritiuskirche wird 300 Jahre alt. 302, um genau zu sein. Denn der Festakt musste Corona-bedingt zweimal verschoben werden. Nun wird am 8. und 10. Juli gefeiert.

Eingeläutet wird das Jubiläum mit einem Festvortrag am Freitag, 8. Juli, um 19:30 Uhr in der Kirche. Als versierter Kenner der Aldinger Ortsgeschichte wird Museumsleiter Roland Heinisch die Besucherinnen und Besucher in die Geschichte der Mauritiuskirche hineinnehmen.

Am Sonntag, 10. Juli, beginnt um 10 Uhr der große Jubiläumsgottesdienst. Schon seit Wochen bereiten sich Kirchen- und Posaunenchor darauf vor. Für die Festpredigt wird Pfarrer Matthias Adt nach Aldingen reisen. Pfarrer Adt, inzwischen im Ruhestand, ist in Aldingen kein Unbekannter. Von 1993 bis 2007 war er selbst Pfarrer der Kirchengemeinde. Im Anschluss an den Gottesdienst und einem Grußwort von Bürgermeister Fahrländer, geht es weiter mit Fingerfood im Festzelt.

Zum Abschluss des Jubiläums geben um 17 Uhr dreißig Musikstudierende aus Trossingen ein Konzert in der Kirche. Mit dem halbstündigen Konzert und dem bekannten Gloria von Vivaldi wird das Jubiläum ausklingen. Vorerst, denn voraussichtlich für den Herbst ist eine Sonderausstellung zur Historie der Kirche im Aldinger Museum geplant.