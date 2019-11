24-Stunden-Schwimmen steht vor der Tür

Am Samstag, 16. November, startet um 12 Uhr im Aldinger Hallenbad das 13. 24-Stunden-Schwimmen der DLRG Spaichingen-Aldingen. Jeder Schwimmbegeisterte, der laut Pressemitteilung „mindestens 50 Meter schafft“, ist dazu eingeladen. „Geschwommen werden darf, so viel und so oft, wie man will.“ Die Startnummer berechtige die Teilnehmer innerhalb der 24 Stunden zu beliebig vielen Starts.

Die Startgebühr für Kinder und Jugendliche beträgt fünf, für Erwachsene sieben Euro. Für Mannschaften beträgt die Startgebühr fünf Euro je Starter. Eine Mannschaft besteht aus mindestens fünf Personen. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde.

Pokale gibt es laut Mitteilung für die weitesten Strecken weiblich und männlich, „in dieser Kategorie werden dieses Mal auch Medaillen für die 2. und 3. Plätze verliehen“. Weitere Pokale gebe es für die weiteste Strecke Schulen, Mannschaften und die „durchschnittlich weiteste Strecke Mannschaften“. Der jüngste Teilnehmer und die jüngste Teilnehmerin erhalten auch einen Preis.

Als Sonderpreis gibt es für die jeweils weiteste Strecke den „Spukpreis“ von Mitternacht bis ein Uhr, den „Schlafmützenpreis“ von drei bis vier Uhr nachts, den „Good Morning Cup“ von sechs bis sieben Uhr und als „Überraschungspreis“ von zehn bis elf Uhr einen Wertgutschein von 50 Euro zu gewinnen.

In den Pausen und für Zuschauer biete das Küchenteam der DLRG im Foyer der Erich-Fischer-Halle durchgehend Spaghetti, Pfannkuchen, Kaffee und Getränke an. Eine Übernachtung sei in der Erich-Fischer-Halle selbst möglich, bitte Schlafsack und Isomatte mitbringen, Minderjährige nur in Begleitung eines Erwachsenen.