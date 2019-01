Die Gemeinde Frittlingen hatte am Montagabend ihre Bürger zum Neujahrsempfang in die Pfarrscheuer eingeladen. Bürgermeister Dominic Butz, für den es der erste Neujahrsempfang in Frittlingen war, konnte neben Gemeinderat, Vertretern der Vereine und Kirchen, zahlreiche Gewerbetreibende, die neue Jugendreferentin und die Lehrerinnen der Grundschule sowie zahlreiche Bürger mit einem Glas Sekt begrüßen.

Mit einem Rückblick auf das Jahr 2018 und einem Ausblick auf 2019 gab er quasi einen ersten Rechenschaftsbericht seiner noch jungen Amtszeit. Für ihn persönlich war es ein folgenreiches und spannendes Jahr, da mit dem Amtsantritt als Bürgermeister am 1. März ein neuer Lebensabschnitt begann. Er fühle sich in Frittlingen gut aufgenommen.

Sein Rückblick begann mit dem Spatenstich für die Seniorenwohnanlage. Hier investiert die Gemeinde 3,6 Millionen Euro. Die Bauarbeiten liegen auch wetterbedingt im Verzug, doch die Anlage soll noch dieses Jahr fertiggestellt werden.

Beim Dorfentwicklungskonzept „Frittlingen 2030 – Unser Dorf, unsere Zukunft“ konnten sich die Bürger bei zwei Bürgerwerkstätten und einem Dorfspaziergang mit ihren Ideen einbringen. Das Dorfentwicklungskonzept wird gerade fertiggestellt und im Frühjahr der Bevölkerung vorgestellt.

Ein weiterer Spatenstich fand zum Baubeginn des Einbahnrings in der Ortsmitte statt. Hier werden nicht nur die Oberflächen, sondern sämtliche Leitungen im Untergrund erneuert. An Weiherstraße und Kreuzplatz könne man bereits erkennen, dass die Ortsmitte durch diese Baumaßnahme eine erhebliche Verbesserung erfahre, so Butz.

Weitere Höhepunkte im Jahr waren der Besuch von Landrat Bär und das gelungene „Miteinander-Fest“. Mit Annalena Spiertz wurde eine neue Jugendreferentin eingestellt und ihre Stelle auf 50 Prozent erhöht. In einer Jugendkonferenz wurden erstmals Jugendsprecher gewählt.

Viel Nerven und Engagement kostete dann im Herbst der Lehrermangel an der Leintalschule. Mit einer gelungenen Werbekampagne schaffte es die Gemeinde sogar in die „Tagesschau“ und nach den Herbstferien konnte der Schulbetrieb mit zwei neuen Lehrerinnen wieder geordnet weitergehen.

Ausblick für 2019

Der Ausblick für 2019 begann mit dem Richtfest für die Seniorenwohnanlage, das gefeiert wird, sobald es die Witterung zulässt. Nach der Winterpause geht es am Einbahnring weiter, wo dann die Hauptstraße in Angriff genommen wird. Butz bittet jetzt schon um Verständnis für die damit verbundenen Einschränkungen.

Nach dem Winter erfolgt auch der Spatenstich für das Jugendhaus. Die Gemeinde wird dieses Jahr auch das Gewerbegebiet in der Wellendinger Straße und im Bereich Jäuch-/ Daimlerstraße an das Glasfasernetz anschließen. Sie investiert hier 520 000 Euro und bekommt keinen Zuschuss.

Die Gemeinde gibt dieses Jahr 5,8 Millionen Euro für Investitionen aus. Durch das neue Haushalts- und Rechnungswesen müssen zukünftig alle Abschreibungen wieder erwirtschaftet werden, was 800 000 Euro pro Jahr bedeutet.

Mit einem Blick auf die Arbeit der Nachhaltigkeitsregion 5G und einem Wahlaufruf für die Wahlen im Mai, schloss Butz mit dem Dank an alle Mitarbeiter.

Sonja und Petra Rothenbacher umrahmten den Empfang musikalisch und im Anschluss wurde die Gelegenheit zu Gesprächen bei einem Imbiss reichlich genutzt.