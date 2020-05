19-Jähriger verletzt Mitbewohner in Sozialunterkunft

Eingegriffen hat die Polizei am Sonntag gegen 23 Uhr in einer Sozialunterkunft im Neckartal, nachdem ein 19-jähriger Bewohner unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol randalierte und sich beim Einschlagen einer Fensterscheibe seines Zimmers selbst verletzte. Zwei Mitbewohner im Alter von 60 und 80 Jahren, die dem Randalierer zu Hilfe kommen wollten, wurden von ihm laut Polizei angegriffen, geschlagen und brutal misshandelt. Beide mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Tatverdächtige flüchtete beim Eintreffen der Polizei in sein Zimmer. Er nahm eine größere Schere, um die ihm ins Zimmer folgenden Beamten zumindest bedrohen zu können, so die Polizei. Diesem Ansinnen setzte einer der Beamten mit Pfefferspray ein sofortiges Ende. Der 19-Jährige wurde festgenommen. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Anhand des Wertes eines Atemalkoholtests könne davon ausgegangen werden, dass die Untersuchung der Blutprobe zu einem Wert von mindestens 1,5 Promille führen werde. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Er wurde zur psychischen Behandlung in ein Fachkrankenhaus gebracht.