18 Aldinger treten für Freie Wähler an

18 Aldinger kandidieren für die Liste der Freien Wähler. Am 26. Mai wird der Gemeinderat für Aldingen und Aixheim neu gewählt. Zur Vorbereitung, zum Austausch und zur Nominierung trafen sich die Freien Wähler im Bürgersaal.

Von A wie „Aufgaben des Gemeinderats“ bis Z wie „Zukunft der Gemeinden“ wurde angeregt diskutiert, so eine Pressemitteilung. Schnell wurde deutlich: Aldingen und Aixheim liegen jedem der Anwesenden am Herzen; jeder möchte etwas für die und in den Gemeinden bewegen.

Die 18 Listenplätze zu vergeben, war für die Freien Wähler kein Ding der Unmöglichkeit, doch es wird laut Mitteilung „zunehmend schwieriger, Menschen für die Kandidatur im Gemeinderat zu gewinnen“. Interesse hätten viele, so der Tenor, oft mangele es aber an der Zeit. Um so zufriedener ist der Vorsitzende Martin Jetter mit der Auswahl. „Wir können eine breitgefächerte Liste aufstellen. Bürger mit den unterschiedlichsten Interessen, Berufen, Lebenserfahrungen und Perspektiven stellen sich zur Wahl. Darüber bin ich sehr froh.“

Lediglich der Anteil der Kandidatinnen, so Jetter, hätte höher sein dürfen. Ziel der kommenden Wochen sei es nun, dass Aldinger und Aixheimer „ihre Freien Wähler Kandidaten“ kennenlernen können. Dazu wurden in der Sitzung Ideen gesammelt. Unter anderem findet man die Freien Wähler Aldingen-Aixheim, Näheres zu den Kandidaten und zur Kommunalwahl zukünftig online unter www.FW-Aldingen.de beziehungsweise www.FW-Aixheim.de.