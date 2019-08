15 000 Besucher beim Rottweil Ferienzauber

Auch wenn der 31. Rottweiler Ferienzauber erst am Sonntag, 24. August, vorbei ist, ziehen die Veranstalter schon eine positive Bilanz.

„Um die 15 000 Besucher werden es am Ende sein“, sagt Geschäftsführer Mike Wutta. Damit liege man ein bisschen unter dem Vorjahresergebnis, hätte aber auch weniger kostenpflichtiges Abendprogramm gehabt. Der Grundgedanke, ein Festival zu machen, das für jeden zumindest einen Abend bereit hält, funktioniert. Der Ferienzauber wird zum Treffpunkt in der Region, der Biergarten am Wasserturm für zweieinhalb Wochen so etwas wie das öffentliche Wohnzimmer Rottweils.

Da wird die Idee, an den Wochenenden das gastronomische Angebot zu erweitern, bedeutsamer, als die Hetze nach einem absoluten Highlight, mit dem man sich schmücken könnte. Wenn sich so etwas ergibt, wie in den vergangenen Jahren auch, greifen die Macher natürlich zu. Nur, um jeden Preis auf Gedeih und Verderb einen Star zu präsentieren, ergibt keinen Sinn: Das Ferienzauber-Publikum findet seine Abende auch so, wie dieses Jahr gezeigt hat. Und die vergangene Woche war mit ihrem Publikum, das von Abend zu Abend so gut wie keine Schnittmengen hatte, vielleicht das beste Beispiel dafür.

Überhaupt hat sich das immer wieder mit kleinen Stellschrauben optimierte Festival eine Programmstruktur gegeben, die trägt: Vielfalt ja, aber nichts, was den Mainstream kalt lässt. So gab es in diesem Jahr keine einzige Veranstaltung, die besuchermäßig floppte. Und auch die Qualität der Auftritte erreichte am Wasserturm wie im Kraftwerk durchgängig hohes Niveau.

Reiner Armleder, Vorsitzender des veranstaltenden MuM-Vereins, findet dennoch einen Unterschied: „Im Kraftwerk sieht man drei Generationen glücklicher Menschen, am Wasserturm sogar vier“, sagt er. Und auf die Frage nach den schönsten Augenblicken antwortet er: „Das ist schwierig. Hier zwei Beispiele: In die glücklichen Gesichter der Besucher zu schauen, beispielsweise bei Heinrich del Core, „Papi’s Pumpels“ oder Beatrice Egli. Zweites Beispiel: Im Kraftwerk vor mehr als 1800 Menschen auf die Bühne zu gehen und ein Konzert anzukündigen."

Etwas Besonderes war für ihn dieses Jahr die Erfahrung des Kraftakts mit drei Konzerten in drei Tagen und die gleich darauf folgende Kubanische Nacht. Denn „dank eines tollen Ferienzauber-Teams wurde auch diese Herausforderung mit Bravour gemeistert.“