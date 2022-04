14 neue Truppführer für die Feuerwehr

35 Stunden ehrenamtliche Ausbildung an insgesamt acht Ausbildungstagen, haben 13 Absolventen und eine Absolventin geleistet und damit den ersten Führungslehrgang in ihrer Feuerwehrlaufbahn erfolgreich abgeschlossen. Davon berichtet die Aldinger Feuerwehr in einem Schreiben.

Die Teilnehmenden vertieften ihre Kenntnisse in den Themen Brandbekämpfung und der Technischen Hilfe, sowie dem Erkennen von Gefahren an der Einsatzstelle. Ziel der Ausbildung, die an die Grundausbildung und Standortausbildung anknüpft, ist, im Einsatzfall Verantwortung zu übernehmen und die erlernte Taktik und die Einsatzmittel richtig anzuwenden.

Erstmals durfte die Feuerwehr Aldingen einen solchen Lehrgang abhalten und haben somit die Freude, der Feuerwehr Spaichingen, Aixheim, Mahlstetten und sich selbst zu den neuen Truppführern gratulieren zu dürfen. Ein Dank geht an Michael Ruhnau und Urs Haller von der Feuerwehr Aldingen für die tatkräftige Unterstützung während des gesamten Lehrgangs.