14-jähriger hat 1,5 Promille Alkohol im Blut

Deutlich alkoholisiert ist ein 14 Jahre alter Jugendlicher am Mittwochabend einer Polizeistreife in Rottweil aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Junge war einer aus einer Gruppe weiterer Jugendlicher, die sich noch nach 21 Uhr am Pavillon im Stadtgraben aufgehalten hatten, berichtet die Polizei. Als sie den Streifenwagen dort sahen, hätten sich alle plötzlich auf und davon gemacht, so der Polizeibericht. In der Kaiserstraße traf die Gruppe erneut auf die Polizeistreife, die die Jugendlichen schließlich einer Kontrolle unterzog. Der alkoholisierte 14-Jährige wurde seinem Vater überstellt.