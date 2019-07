1000 Menschen kommen zum Sommerfest des Aixheimer Musikvereins

Das Sommerfest des Musikverein Aixheim hat in diesem Jahr wieder an seinem gewohnten Platz, neben der Festhalle, stattgefunden.

Zwei Jahre lang musste das Fest wegen Bauarbeiten an der Festhalle auf den Rathausplatz in Aixheim ausweichen.

Die Gemeinde eröffnete die Festhalle im September letzten Jahres nach 16-monatiger Bauzeit wieder.

Dass das Fest zurück an seinen Traditionsstandort kehren konnte, darüber war der Vorsitzende des Musikvereins, Klaus Frey, erfreut.

Und auch die Festbesucher scheint diese Tatsache zu freuen: 1000 Leute waren über die beiden Tage verteilt auf den Festplatz zum Sommerfest gekommen.

Mit einem „Frühschoppen“ am Sonntagmorgen eröffneten der Musikverein Thalheim aus dem Landkreis Sigmaringen die beiden Festtage. Unter der Leitung ihres Dirigenten Dieter Ramsberger spielten die Musikerinnen und Musiker an Trompete, Klarinette und Co. flotte Blasmusik.

Am Nachmittag gab die Musikkapelle „Lyra“ aus Bittelbronn, ein Stadtteil der Stadt Horb am Neckar, ihre Blasmusik zum Besten. Diese Kapelle wurde von Dirigent Christof Weiß geleitet.

Danach spielte der Musikverein Hochmössigen aus dem Schwarzwald. Hier hatte Dirigent Rolf Wichert den Taktstock in der Hand. Den Abschluss der nachmittäglichen Unterhaltung in Form von Blasmusikauftritten machten die „Trossinger Bläserbuben“. Sie wurden von Dirigent Oliver Helbich geleitet.

Höhepunkt des Musikfests war die Gruppe „Gaudibrass Oaxa“, die am Samstagabend ihren Auftritt hatte.

Die Musiker sorgten mit fetziger Blasmusik und Gesang für Partystimmung im Zelt: Viele der 300 Leute, die gekommen waren, klatschen zum Takt der Volksmusik und stiegen auf die Bänke, um zu tanzen. Über diesen Programmpunkt werden wir noch näher berichten.

Am Montag fand dann noch der Rentner- und Kindernachmittag statt. Ab 14.30 Uhr gaben die Zöglinge, die Jugendkapelle und anschließend das aktive Orchester alles auf ihren Instrumenten. Am Abend spielte das Oktoberfest-Duo „Die Spitzbuba“ zum Tanz in den Urlaub auf.

Das Fest findet seit 1974 ununterbrochen statt. Das Festzelt, das dem Musikverein gehört wird mit vereinten Kräften aller Vereinsmitglieder auf- und abgebaut.