1000 feiern den Feierabend

Rund 1000 Gäste haben am Freitag bei der dritten „Feier am Abend“ in der Kreatifabrik in Aldingen gefeiert. Auf etwa 2000 Quadratmetern verteilten sich Essen, Trinken, Fahrräder, Möbel, Aussichtsbühne, Eis und Crepeswagen sowie eine Fotoecke.

Als „Eisbrecher“ heizte die Guggenmusik Gugge-Mucke aus Aldingen die Stimmung an, bevor dann die Welverts aus Villingen und Leeza aus Winterlingen den weiteren Abend rockten. Als „Gage“ für ihren Auftritt erhielten die Bands ein kostenloses Werbepaket mit Fotoshooting.