Öffentliches Bücherregal in Aldingen

Die Aldinger Buchbox, ein öffentliches Bücherregal, ist jetzt eröffnet worden. Dank einer privaten Spende in Form von Bücherregalen, der Unterstützung des Bürgermeisters, dem Einsatz des Bauhofs und einer Aldinger Firma, so eine Pressemitteilung, habe eine Idee verwirklicht werden können: Die Buchbox auf dem Marktplatz in Aldingen sei rund um die Uhr geöffnet und kostenlos. Laut Mitteilung kann „ab sofort jeder Bücher reinstellen, wenn Platz ist, und mitnehmen, was gefällt. Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher, Bilderbücher, Bildbände und schöne Zeitschriften. Alles kann für andere interessant und gesucht sein - einfach hingehen, aussuchen, mitnehmen.“ Gesucht würden noch Buchstützen aus Plastik. Wer solche abzugeben hat, ruft bitte bei Elly Wagg-Langmeier unter Telefon 07424-84957 an. Außerdem würden Helfer gesucht, die etwa einmal wöchentlich nach der Buchbox schauen.