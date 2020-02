Ästhetik entsteht in der Vergänglichkeit

Säurekorrosionen von Inge Rau unter dem Titel „echt ätzend“ ist die nächste Ausstellung in der Galerie im Altbau, Uhlandstraße 32. Sie läuft vom 29. Februar bis zum 11. April.

Inge Rau macht in ihren Säurekorrosionen Vergänglichkeit sichtbar, so eine Pressemitteilung. Sie „malt“ mit ätzenden Flüssigkeiten auf Stahlgrund und setzt damit einen Korrosionsablauf frei, der je nach Entwicklungsdauer mehr oder weniger den Verfallsprozess, die Vergänglichkeit dokumentiert. Die Künstlerin steuert diesen Prozess, gestaltet die Farbigkeit und den Formverlauf. So entstehen abstrakte Bilder, Kombinationen aus Streifen und Linien oder aquarellartige Farbverläufe. Dabei können einige Arbeiten den Betrachter durchaus an Landschaften oder Naturerscheinungen erinnern. Auch dreidimensionale Aufwürfe oder kristalline Formen mit einer überraschenden Farbigkeit sind zu entdecken. „Eine Ästhetik in der Vergänglichkeit ist entstanden“, so die Mitteilung.

Inge Rau hat ein Studium der Bildenden Kunst im Hauptfach an der PH Reutlingen absolviert. Nach vollberuflicher Lehramtstätigkeit ist sie seit 1995 freischaffend. Seither gab es viele Einzel- und Gruppenausstellungen. Die Vernissage ist am Samstag, 29. Februar, um 17 Uhr samt Künstlergespräch mit Inge Rau, Kunstinteressierte sind herzlich eingeladen.

Die derzeitige Ausstellung „viel-leicht“ von Christl Klöpfer ist noch bis Sonntag, 23. Februar geöffnet. Christl Klöpfer wird am Sonntag ab 15.30 Uhr noch einmal vor Ort sein.