Wasserräder drehen sich am Mühlentag

OB ECK – Auf große Resonanz ist am Pfingstmontag der jährliche Mühlentag im Freilichtmuseum Neuhausen gestoßen. Alt und Jung interessierten sich für das alte Handwerk des Müllers. Von den anschaulichen Vorträgen der Museumsmitarbeiter Elmar Fritz und Christian Pierstorff waren die kleinen und großen Besucher begeistert.

Von unserem Mitarbeiter Winfried Rimmele

Sinn und Zweck des Deutschen Mühlentags ist es, möglichst vielen Menschen in ganz Deutschland die Bedeutung der noch vorhandenen Mühlen als technische Denkmale und Zeugen der Kultur- und Sozialgeschichte aufzuzeigen und für die Mitarbeit an ihrer Erhaltung zu werben. Beim Begriff „Mühle“ dachte so mancher Besucher an volkstümliches Liedgut wie „Es klappert die Mühle“ oder „Das Wandern ist des Müllers Lust“, aber auch an ein geflügeltes Wort wie „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, „arg gebeutelt“ und „etwas auf dem Kerbholz haben“.

„Früher“, meinte Elmar Fritz, „waren die einzelnen Dörfer und Gemeinden verschiedenen Mühlen zugeordnet, wo sie ihr Korn mahlen lassen durften.“ Nach der Aufhebung des Mühlenbanns im Jahr 1767 wurde die Hausmühle vom Heilbronner Hof gebaut. Die Mühle war eines der ersten Gebäude, die im Freilichtmuseum aufgebaut wurde. Trotz ihres Alters von 243 Jahren ist sie immer noch voll und ganz funktionstüchtig. „Man erlebt hautnah, wie die Technik funktioniert -- einfach toll“, war häufiger zu hören.

Voraussetzung war natürlich, dass auf dem Grundstück eigenes Wasser floss. Der Mühlenbesitzer sei immer ein angesehener Mann gewesen und habe im Luxus gelebt, sagte der Mühlenführer. Einmal im Monat wurde aus dem Korn das Mehl gemahlen und bis zu 30 Brotlaibe zu je drei Kilo gebacken. Die Mühle war für das Hofleben neben der Speicherkammer das wichtigste Gebäude. Es wurde weit ab vom Haupthaus gebaut, damit bei einem Brand die Mühle durch Funkenflug nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Mit diesen Hausmühlen wurde nicht nur das Korn für den eigenen Bedarf gemahlen. Sie trieben gleichzeitig noch die Futterschneidmaschine und Dreschmaschine an, so dass sie eine technische Erleichterung für die Bauern bedeutete. Der „Kleiekotzer“, bekannt aus Max und Moritz, wurde von den Müllern mit einer Fratze verziert, um die Mühlengeister abzuschrecken.

Dann ging es schnell hinauf, am Wasserrad vorbei, zum noch älteren Sägewerk, wo Christian Pierstorff seinen Vortrag begann. Auch das Sägewerk wird mit einem Mühlrad mit einem Durchmesser von fünf Metern und 40 Kammern angetrieben. Früher war die Arbeit in der Sägerei ein knochenharter Job, denn die schweren Baumstämme mussten mit Muskelkraft und Seilwinde auf den Sägebock gezogen und gehievt werden.

Von der Technik der Säge, aber auch von allem drum herum fasziniert waren die Besucher. Mit lautem Getöse bahnte sich das Sägeblatt der Gattersäge, eine Hochgangsäge, seinen Weg durch den Baumstamm. Gespannt schauten die Besucher zu, wie aus einem Baumstamm Bretter gesägt wurden.