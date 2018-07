Schwandorf/Worndorf prüft Tabellenführer

Noch keine Winterpause gibt es im Fußballbezirk Bodensee im Südbadischen Fußballverband (SBFV). In der Bezirksliga steht an diesem Wochenende nochmals ein kompletter Spieltag auf dem Programm. Der FC Schwandorf/Worndorf empfängt den neuen Spitzenreitrer SV Bermatingen.

Bezirksliga Bodensee: Der Gast des FC hat am vergangenen Spieltag durch einen 3:0-Sieg gegen den FC Bodman-Ludwigshafen die Tabellenführung übernommen. Die Bermatinger profitierten dabei von der 1:2-Heimniederlage des VfR Stockach gegen den FC Rielasingen-Arlen. Der ehemalige Landesligist will in Worndorf seinen 2:0-Vorrundensieg wiederholen. Der FC Schwandorf/Worndorf hat zuletzt beim Türk SV Konstanz eine glatte 0:4-Niederlage einstecken müssen und wird sich gegenüber dem Vorsonntag gewaltig steigern müssen, wenn er erfolgreich sein will. Der VfR Stockach muss am Sonntag beim Aufsteiger SV Deggenhausertal (Vorrunde 2:2) antreten und der SV Meßkirch, Tabellennachbar des FC Schwandorf/Worndorf, hat den SC Markdorf (Vorrunde 2:0) zu Gast. (ly)