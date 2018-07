FC verpasst Einzug ins Finale

Der FC Schwandorf/Worndorf hat das Finale des Fußball-Bezirkspokals Bodensee verpasst. Der FC verlor im Halbfinale beim FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 0:3.

Bezirkspokal Halbfinale

FV Walbertsweiler-Rengetsweiler – FC Schwandorf/Worndorf 3:0 (0:0). - Schiedsrichter: Simon Pace (Engen). - Zuschauer: 150. - Tore: 1:0 (50. Minute) Fabio Christolo, 2:0 (74.) Florian Müller, 3:0 (79.) Fabio Christolo. - Der FC Schwandorf/Worndorf verlor die Halbfinalbegegnung um den Bezirkspokal in Walbertsweiler mit 0:3-Toren. Die Gastgeber aus der Kreisliga A waren bereits in den Anfangsminuten die dominierende Mannschaft und setzten mit ihrem agilen Sturm die Abwehr der Gäste unter Druck. Diese Phase überstand die FC-Abwehr mit Pascal Kempter im Tor recht gut. So verlief die erste Halbzeit bei einem flotten Spiel auf beiden Seiten und verteilten Chancen ohne Tore. Die Gastgeber zeigten auch nach dem Seitenwechsel die größere Laufbereitschaft und den besseren Siegeswillen. So war der erste Treffer des FV Wa/Re nur eine Frage der Zeit, bis Fabio Christolo eine maßgenaue Flanke mit dem Kopf einnickte. Mit dem zweiten Gegentreffer, 15 Minuten vor Spielende, war die Vorentscheidung im Halbfinale um den Bezirkspokal gefallen. Nur noch selten kam der FC zu Entlastungsangriffen mit gelegentlichen Einschussmöglichkeiten. Mit den Platzherren zog die bessere Mannschaft verdient ins Endspiel ein. Referee Simon Pace war ein umsichtiger Leiter der Partie. (hd) (hd)