An diesem Wochenende wird der fünfte Lauf der DTM-Saison 2014 auf dem „Moscow Raceway“ ausgetragen. Mercedesfahrer Pascal Wehrlein aus Worndorf hat sich gewissenhaft auf diese schwierige Aufgabe vorbereitet.

Beim Debütrennen auf der 70 Kilometer vor Moskau liegenden Strecke im vergangenen Jahr fühlte sich der 19-Jährige nicht so richtig wohl. Mit dem neuen Streckenlayout könnte sich das ganze nun aber ändern. Auf dem Programm stehen 48 Runden auf der nun 3,931Kilometer langen Variante des Grand-Prix-Kurses, was einer Distanz von 188,688 Kilometern entspricht. Im Vorjahr wurde noch die kürzere Variante mit einer Rundenlänge von 2,5 Kilometern gefahren.

In der zweiwöchigen Pause seit dem Norisring-Rennen war Pascal Wehrlein unter anderem wieder in England, umdas Mercedes-Formel-1-Team im Simulator bei den Vorbereitungen zu unterstützen. Mit seinen HWA-Teamkollegen absolvierte er Anfang dieser Woche zudem ein zweitägiges Fitness-Camp in Österreich. Anschließend reiste er nach Russland weiter.

Nach dem erfolgreichen Norisring-Wochenende mit einem guten fünften Platz will Pascal Wehrlein in Moskau wie immer alles daran setzen, um mit seinem „gooix Mercedes AMG C Coupe“ Punkte mit nach Hause zu bringen. Doch zuvor musste dieser erstmal sicher in Russland angekommen.

Für die DTM-Teams von Audi, BMW und Mercedes-Benz war die Reise in Richtung Osten indes erneut eine besondere logistische Herausforderung. In 14 Gruppen machten sich insgesamt 67 Lastwagen auf den Weg nach Moskau. Neben den Trucks der DTM-Teams gehörten auch die Team-Trucks der FIA Formel-3-Europameisterschaft und von Volkswagen Motorsport zu dem Konvoi. Ebenso dabei waren die Lastwagen der Dienstleister aus den Bereichen Hospitality und TV-Übertragung. Die Reise führte von Deutschland über Polen, Litauen und Lettland nach Russland. Und damit die wertvolle Fracht auch unbeschadet am Ziel ankam, wurden die 14 Gruppen jeweils von zwei Begleitfahrzeugen eskortiert..