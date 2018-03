Das Fest der Diamantenen Hochzeit haben in Worndorf die Eheleute Simon Aufdermauer und Henriette geborene Zumbroich gefeiert. Am 15. März 1958 gaben sich die Eheleute in Mönchengladbach das Ja-Wort.

Der weite Weg führte sie im Jahr 1966 von Mönchengladbach auf kleinen Umwegen in die zweite Heimat nach Worndorf. Diese zweite Heimat im Süden von Deutschland haben beide liebgewonnen und möchten sie auch nicht mehr vermissen. Den Eheleuten wurden sechs Kinder geschenkt. Besondere Freude bereiten ihnen die zehn Enkelkinder und natürlich die vier Urenkel.

Zunächst in Mietwohnungen, sind Simon und Henriette Aufdermauer im Jahr 2004 in ihr Eigenheim in den Ahornweg eingezogen. Hier verbringen sie ihren gemeinsamen Lebensabend, umsorgt von Kinder und Enkelkinder.

Simon Aufdermauer ist im Jahr 1935 in Duisburg geboren und in Mönchengladbach mit zwei Geschwistern aufgewachsen. Er erlernte den Beruf des Textilfärbers. Mit dem Umzug nach Worndorf folgte eine Anstellung bei der Bundeswehr am ehemaligen Standort Neuhausen ob Eck bis zu dessen Auflösung.

Ehefrau Henriette wurde im Jahr 1938 in Mönchengladbach geboren. Mit ihrer Mutter und neun Geschwistern ist sie nach den Kriegsjahren aus der zerstörten Stadt zunächst nach Spaichingen gezogen und dort aufgewachsen. Nach dem Tod ihrer Mutter kehrte sie zu ihrem Vater in die Geburtsstadt Mönchengladbach zurück, wo sie ihren späteren Ehemann kennenlernte und heiratete. Nach der Tätigkeit als Fabrikarbeiterin war sie Mutter und Hausfrau für ihre Familie. Südtirol wurde über mehrere Jahrzehnte zur „Urlaubsheimat“ mit gemeinsamer Erholung.

Ortsvorsteher Andreas König überbrachte zum 60. Hochzeitstag die Glückwünsche und Urkunde der Gemeinde. Im Kreise der Kinder, Enkel, Urenkel, mit Verwandten, Freunden und Nachbarn feierten die Eheleute ihren Jubeltag.