Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeiert. Obgleich der Saal nicht voll besetzt war, herrschte bei den Narren eine ausgelassene Stimmung.

Für diese waren unter anderem Die Lausbuba aus Bondorf verantwortlich. Die beiden Musiker überprüften stets das Stimmungsbarometer und heizten den Gästen durch Schunkellieder und fetzige Rhythmen immer weiter ein. Vizepräsident Michael Steppacher und Bajas Gregor Fischer führten das Narrenvolk durch das Programm mit Liedvorträgen, Tänzen, Dialogen und Sketchen.

Andrea Berg trifft auf Pippi Langstrumpf und Cowboys

An ihren Ukulelen sind Uli Binkele, Gregor Fischer und Thomas Jäger wahre „Helden“. Sie präsentierten in ihrem Gesangsvortrag in Gitarrenbegleitung von Ramona Rudischhauser den Wichteltrunk als beste Medizin für die närrischen Tage. What’s App, die aktuelle Kommunikationstechnik, demonstrierten Roland Jäkle, Winfried Jäger und Thomas Jäger. Das bautechnische Dorfgeschehen glossierten Tina Binder als Bauhofmitarbeiter, die Malermeisterin Simone Kästle und Brigitte Fischer als „Rentner“, der den täglichen Fortschritt der öffentlichen Baustellen überprüft. Andrea Berg (Ramona Rudischhauser), eigens für den Ball engagiert, sicherte die närrische Stimmung mit ihrem Liedvortrag. Durch das Leben von Pippi Langstrumpf tanzten Monique Kohler-van-Hees, Sandra Gompper, Petra Reutebuch-Hügel, Bärbel Hensler und Manuela Joch. Im Western-Outfit präsentierten Ramona Martin, Birgit Hoffmann, Martina Jäger, Luzia Jäger, Diana Kästle, Sonja Winter, Nicole Kabisreiter und Marianne Rösch einen Country-Tanz. „Pistole hoch und Hände weg“ lautete eine Aufforderung der Polizei beim verwirrenden Überfall auf die „Wichtelbank“ im Sketch mit Christof Lang, Michael und Gabi Könninger.

Zwischendurch und vor allem am Ende bedachten die Narren ihre Akteure mit viel Applaus. Wilfried Binder und sein Team servierten die Spezialitäten aus Küche und Theke. Der stimmungsvolle Abend endete bei flotter Musik erst weit nach Mitternacht.

Weitere Bilder vom Ball der Burgwichtel gibt es im Internet unter www.schwaebische.de/Burgwichtelball2015.

Die Zuschauer hielt es teilweise nicht mehr auf ihren Sitzen. Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier Neuhausen-Schwandorf (hd) - Mit einem bunten Programm haben die Schwandorfer Burgwichtel im Bürgersaal den Fasnetauftakt gefeier 1 von 1