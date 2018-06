Zweckverband setzt neuen Take-off-Geschäftsführer ein

An der jüngsten Versammlung des Zweckverbands Gewerbepark take-off Neuhausen ob Eck/Tuttlingen hat erstmals auch der erste Bürgermeisterstellvertreter von Emmingen-Liptingen, Ralf Bonacker, als beratende Stimme teilgenommen. Außerdem wurde Stefan Zielenkiewitz einstimmig zum Geschäftsführer des Zweckverbands bestellt.

Der Wirtschaftsplan 2015, den die bisherige kommissarische Geschäftsführerin Heike Reitze erstellt hatte, wurde einstimmig verabschiedet. Er sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 98 000 Euro vor. Mit der Tilgung von Kreditzinsen in Höhe von 233000 Euro werde der Schuldenstand am Jahresende sechs Millionen Euro betragen, so Reitze. Bei einem Cashflow von 214 754 Euro sei die Liquidität des Zweckverbands gesichert. Deshalb sei auch keine Kapitalumlage der beteiligten Kommunen erforderlich. Bei einem taxierten Verkehrswert von 15,9 Millionen Euro sei der derzeitige Schuldenstand vertretbar. Auf langfristige Sicht würden die Schulden weiter abgebaut und die laufenden Kosten vom Zweckverband getragen. Mit weiteren Abverkäufen von Grundstücken und Gebäuden könne eine vollständige Entschuldung erwartet werden, sodass auch auf Dauer sowohl eine Kapitalumlage als auch eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage nicht erforderlich werde, betonte Reitze.

Die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (8250 Quadratmeter 295000 Euro), Mieteinnahmen und Zuschüssen beliefen sich 2015 auf 2,64 Millionen Euro. Dem stünden Ausgaben von 2,72 Millionen Euro gegenüber, was zu einem Jahresverlust von 79400 Euro führe. Die größten Investitionen seien der Bau eines Wendehammers für Lastkraftwagen in Höhe von 170000 Euro, die Kanalsanierung im Unterkunftsbereich von 855000 Euro und Sanierungsmaßnahmen von 108 000 Euro.

Bei der Kalkulation der Abwassergebühr könne die Schmutzwassergebühr 2015 nach einer Überdeckung aus dem Jahr 2012 von 5,04 Euro pro Kubikmeter auf 4,48 Euro pro Kubikmeter gesenkt werden, erklärte die kommissarische Geschäftsführerin. Um aber die 855 000 Euro teure Kanalsanierung zu finanzieren, sei in den kommenden Jahren eine drastische Erhöhung der Gebühren unumgänglich. Deshalb schlug die Versammlung vor, die Überdeckung mit der Unterdeckung zu verrechnen und die bisherige Schmutzwassergebühr bei 5,04 Euro pro Kubikmeter zu belassen. Die Niederschlagswassergebühr wird von 0,45Euro pro Quadratmeter auf 0,50Euro erhöht.

Bei der Kalkulation des Wärmepreises stieß der Wärmeverlust zwischen 27 und 30 Prozent auf Missbilligung der Verbandsmitglieder. Der Vorsitzende, Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald, erklärte, dass ein beauftragtes Ingenieurbüro den Fehler bei einer Netzprüfung nicht festgestellt habe. Die Verbandsmitglieder waren sich einig, weitere Untersuchungen vornehmen zu lassen und eine Sanierung der Leitungen in Erwägung zu ziehen. Dies sei, so Reitze, allerdings nicht so einfach, da die Ursache für den unschönen Zustand ja bisher nicht gefunden worden sei. Bei der nächsten Sitzung sollten weitere Verfahren zur Fehlersuche vorgestellt und diskutiert werden. Die Verbandsmitglieder beschlossen, den Wärmepreis auf 8,72 Cent pro Kilowattstunde anzuheben.

Flüchtlingskapazität bis Ende Februar erreicht

Zum Schluss gab Osswald noch bekannt, dass derzeit 58 Flüchtlinge im Gebäude 10 untergebracht seien. Bis Ende Februar werde die Kapazitätsgrenze von 90 Flüchtlingen erreicht. (wr)