Zeugen nach Einbruch in Neuhausen ob Eck gesucht

Einen Einbruch hat es zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag im Siemensring am nördlichen Ortsrand von Neuhausen ob Eck gegeben. Wie die Polizei berichtet, drangen unbekannte Täter in das Betriebsgebäude einer mittelständischen Firma zur Herstellung medizintechnischer Produkte ein. Dazu öffneten sie gewaltsam ein Fenster an der Gebäuderückseite. Laut Polizei wurden sie auf der Suche nach etwas Stehlenswertem offenbar nicht fündig. Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mühlheim an der Donau unter der Telefonnummer 07463/996 10 zu melden.