Zeitreise für Kinder und Jugendliche

Wenn alte Gebäude oder Pflanzen sprechen könnten, was würden sie erzählen? Gemeinsam mit Waldpädagogin Heidi Schmid suchen sich Kinder und Jugendliche am Donnerstag, 8. September, zwischen 14 und 17 Uhr einen besonderen Ort im Museum aus und überlegen, was dort alles passiert sein mag. Die Kurskosten liegen bei 22 Euro, inklusive Material, eine Teilnahme ist ab sieben Jahren möglich. Leuchtende Heckenfrüchte und der Herbst im Bauerngarten sind dann Thena am Samstag, 10. September. Auf einem Spaziergang durch das herbstliche Museum zeigt Kräuterpädagogin Michaela Hagen ab 14 Uhr, was hier wächst und gedeiht. Sie erläutert die Verwendungsmöglichkeiten, damals wie heute. Die Führung kostet 14 Euro pro Person, inklusive Museumseintritt, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren zahlen 6 Euro. Ums Kinderkriegen und Zähneziehen dreht sichdann alles am Sonntag, 11. September. Ab 10.30 Uhr dreht sich alles um das Thema Gesundheit früher. Schwangerschaft und Geburt, Krankheit und Hygiene, Leben, Sterben und Tod im alten Dorf kommen auf dieser Zeitreise vor. Diese Führung ist offen für alle Museumsbesucher, sie zhalen lediglich der Museumseintritt. Eine Anmeldung für alle drei Angebote ist unter www.shop.freilichtmuseum-neuhausen.de erforderlich, heißt es in der Pressemitteilung.