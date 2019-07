Yannik Wunderlich verantwortet fortan den sportlichen Bereich

Der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen ( FC SWN) wird mit personellen Veränderungen in die neue Saison starten. Im sportlichen Bereich übernimmt Yannik Wunderlich den Vorsitz von Jochen Brandt-Kohli, Felix Martin und Nico Stump rücken als Beisitzer für Dominic Bösch und Wilhelm Bücheler nach. Schriftführer Herbert Dreher, Jugendleiter Günter Kohli, Kassier Thomas Binkele, Sportheimgeschäftsführerin Melanie Frey, die Beisitzer Herbert Boos, Robin Wunderlich und Uwe Hess sowie Heiko Lohrer als Leiter Sponsoring wurden bei der Jahresversammlung bestätigt.

Für die neue Saison wurde André Eckstein als Spielertrainer der aktiven Mannschaften verpflichtet. Er folgt auf Trainer Francesco Pastore, der eineinhalb Jahre das Traineramt innehatte.

Mit einem leichten Plus hat Kassier Thomas Binkele das Geschäftsjahr 2018 abgeschlossen. Die Zahlen weisen eine stabile Finanzlage im laufenden Betrieb aus. Bei größeren Investitionen muss aber mit spitzem Bleistift gerechnet werden. Vorsitzender Andreas Krieger legte einen positiven Bericht über die Aktionen zur Verbesserung der Einnahmen vor.

Im Bericht des Vorsitzenden im technischen Bereich, Daniel Boos, war zu vernehmen, dass für den Sportplatz in Schwandorf eine grundlegende Sanierung mit hohem finanziellen Aufwand erforderlich sei. Die beiden Mähroboter auf dem Sportgelände in Worndorf laufen mittlerweile stabil, es gibt aber noch genügend Arbeit am Rande der Sportanlagen, im und um das Sportheim. Hier dankte er besonders dem Ehrenvorsitzenden Gerhard Boos, der mit viel Herzblut diese Arbeiten verrichtet. In der Aussprache wurde aus den Reihen der Mitglieder eine größere Unterstützung seitens der Gemeinde gefordert.

Die sportliche Bilanz der drei aktiven Mannschaften war in der vergangenen Saison nicht gerade berauschend. Vorsitzender Jochen Brandt-Kohli konnte nur von einem zehnten Platz der ersten Mannschaft in der Kreisliga A berichten, der zweiten Mannschaft in der Kreisliga B auf dem vorletzten Tabellenplatz wurde durch Verzichtserklärung des Tabellenletzten die Relegation erspart. Die dritte Mannschaft in der Kreisliga C kassierte als Tabellenletzter 100 Gegentore. Trotz reduzierten Spielerkaders wird der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen wieder mit drei Mannschaften in der neuen Saison starten.